Apple dévoile Mac Studio, un nouvel ordinateur de bureau propulsé par le gargantuesque M1 Ultra SoC

En bref : le Mac mini est là pour rester (pour l’instant), tout comme le Mac Pro. Cependant, Apple ajoute un nouveau membre à la famille Mac appelé Mac Studio, qui est une nouvelle catégorie qui s’intègre parfaitement entre ces deux appareils. Il peut être configuré avec un chipset M1 Max ou M1 Ultra, et si vous le couplez avec le nouveau Studio Display, c’est presque comme un successeur spirituel de l’iMac 27 pouces.

Apple a annoncé le Mac Studio, un nouveau système de bureau qui ne peut être décrit que comme un Mac mini sous stéroïdes. Le nouveau membre de la famille Mac s’adresse aux professionnels qui recherchent quelque chose de plus compact qu’un Mac Pro, mais aussi plus puissant que le Mac mini.

Le modèle de base Mac Studio est alimenté par la puce M1 Max d’Apple qui a fait ses débuts dans les MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 l’année dernière, mais il peut également être configuré avec un nouveau chipset appelé M1 Ultra. La société Cupertino affirme que ce sera jusqu’à 50% plus rapide qu’un Mac Pro spécifié, et bien au-delà même de l’iMac 27 pouces le plus rapide. Cette dernière comparaison est d’autant plus pertinente que l’iMac 27 pouces a apparemment disparu de la boutique en ligne d’Apple.

Vous pouvez considérer le M1 Ultra comme essentiellement une paire de puces M1 Max fusionnées en une énorme puce. Apple y a entassé pas moins de 114 milliards de transistors, soit plus de trois fois le nombre de transistors trouvés dans un GPU Nvidia GeForce RTX 3090 et un Intel Core i9-12900K, combinés.

Ce nouveau chipset contient un processeur à 20 cœurs avec 16 cœurs hautes performances et quatre cœurs efficaces, un GPU à 64 cœurs et un moteur neuronal à 32 cœurs dans un boîtier qui fait environ huit fois la taille du M1. Ceci est rendu possible par l’architecture UltraFusion d’Apple avec un interposeur couvrant quelque 10 000 interconnexions, ce qui soulève la question de savoir si l’entreprise est intéressée à se joindre à d’autres pour construire l’avenir des semi-conducteurs via la norme Universal Chiplet Interconnect Express (ou UCIe).

Apple pense que le M1 Ultra « choquera une fois de plus l’industrie du PC », ce qui est certainement possible en termes de performances par watt, comme indiqué précédemment avec le reste de la famille Apple Silicon. Il peut également être configuré avec un énorme 128 gigaoctets de mémoire unifiée à large bande passante pour un total de 2,5 téraoctets par seconde de bande passante à faible latence partagée entre le CPU, le GPU et le Neural Engine.

Plus important encore, les développeurs n’auront pas à réécrire le code pour exploiter tout le potentiel du M1 Ultra.

En parlant de performances, Apple a déclaré que le processeur du nouveau chipset est jusqu’à 90 % plus rapide que le Core i9-12900K d’Intel associé à la mémoire DDR5, au moins dans une enveloppe de puissance de 60 watts. Autrement dit, le M1 Ultra est capable d’égaler les performances du processeur phare du bureau Intel Alder Lake en utilisant 100 watts de moins.

Un autre domaine dans lequel le M1 Ultra devrait briller est la performance de calcul GPU pour des éléments tels que le rendu graphique professionnel et les applications de montage vidéo. Apple a déclaré que le GPU à 64 cœurs du M1 Ultra est capable de faire plus que correspondre au GPU RTX 3090 de Nvidia tout en utilisant 100 watts, soit trois fois moins de puissance que cette dernière partie.

Au-delà du CPU et du GPU, ainsi que du Neural Engine surdimensionné, le M1 Ultra dispose d’un moteur multimédia capable de lire jusqu’à 18 flux simultanés de vidéo 8K ProRes 422, ce qui en fait le Mac le plus puissant à ce jour.

Pour en revenir au Mac Studio, le châssis n’est pas exactement grand à 3,7 pouces de haut et 7,7 pouces de large, il devrait donc facilement s’adapter à la plupart des écrans. L’espace supplémentaire a permis à Apple d’inclure deux systèmes de refroidissement par ventilateur, mais la société affirme que le Mac Studio restera silencieux même sous de lourdes charges de travail.

Vous pouvez configurer le système avec jusqu’à 8 téraoctets de stockage SSD pouvant atteindre des vitesses allant jusqu’à 7,4 gigaoctets par seconde, ce qui est comparable à certains des SSD PCIe 4.0 les plus rapides de l’espace PC.

Les options de connectivité sont également nombreuses pour un appareil de cette taille, avec quatre ports Thunderbolt 4, un port Ethernet 10 Go, un port HDMI, une prise audio et deux ports USB-A (fonctionnant à 10 Go par seconde) – une observation rare dans dernières versions des produits Apple. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0 sont également pris en charge, et vous disposez de deux ports USB-C supplémentaires à l’avant, ainsi que d’un emplacement pour carte SD.

Le Mac Studio est disponible en précommande à 1 999 $, ou à 1 799 $ si vous avez droit à une remise pour l’éducation. Le Mac mini continuera d’être vendu et l’expédition du Mac Studio commencera le 18 mars. Associez le nouveau Mac au nouvel écran 27 pouces 5K Studio d’Apple, et vous vous demanderez soudainement pourquoi l’iMac 27 pouces existe toujours. . Ou le fait-il?