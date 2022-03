Découvrez 20 ans d’images emblématiques grâce au télescope Hubble de la NASA

En bref : la NASA célèbre le 20e anniversaire de l’installation de la caméra avancée pour les levés sur le télescope spatial Hubble en examinant certaines des plus de 125 000 images capturées au cours des deux dernières décennies.

Le cheval de bataille qu’est le télescope spatial Hubble a fourni à l’humanité des images à couper le souffle de notre système solaire et de l’univers dans son ensemble pendant plus de 30 ans, malgré un grave problème avec le système optique du télescope qui a nécessité une réparation pratique en 1993.

En 2002, les astronautes de la NASA ont installé l’Advanced Camera for Surveys (ACS), élargissant encore les capacités de Hubble à remonter dans le temps – jusqu’à 435 millions d’années après le Big Bang.

Les faits marquants de l’ACS incluent la photo ci-dessus, qui est l’image la plus nette jamais capturée de la galaxie spirale M51 (NGC 5194). La galaxie Whirlpool, comme on l’appelle communément, est située à 31 millions d’années-lumière dans la constellation Canes Venatici (les chiens de chasse). La petite galaxie jaunâtre en haut à droite – NGC 5195 – passe en fait derrière la galaxie Whirlpool et ce depuis des centaines de millions d’années.

La NASA décrit la nébuleuse d’Orion comme un livre d’images sur la formation des étoiles. À environ 1 500 années-lumière, c’est aussi la région de formation d’étoiles la plus proche de la Terre.

L’image ci-dessus présente plus de 3 000 étoiles de différentes tailles, dont certaines n’avaient jamais été vues en lumière visible avant cette image superposée. Près du centre se trouvent les quatre plus grandes étoiles de la nébuleuse, appelées collectivement le trapèze en raison de leur disposition en forme de trapèze. Les étoiles les moins proéminentes près du fond sont des naines brunes, des objets froids qui ne peuvent pas soutenir la fusion nucléaire dans leur noyau comme le fait notre Soleil.

Cette image a été créée à l’aide de 520 images Hubble prises en cinq couleurs. Une photo au sol du télescope de 2,2 mètres de l’Observatoire européen austral a également été utilisée pour remplir la nébuleuse.

L’ACS de Hubble en 2002 a réussi à capturer un phénomène inhabituel appelé écho lumineux. Cet exemple particulier provenait de l’étoile variable V838 Monocerotis (V838 Mon). Pour des raisons encore obscures, l’étoile est temporairement devenue 600 000 fois plus brillante que notre Soleil.

En raison de la distance considérable que la lumière devait parcourir et de la quantité de poussière sur laquelle elle se reflétait, ACS a pu surveiller l’événement pendant plusieurs années.

Vous avez probablement vu des dizaines, voire des centaines, d’images de la géante gazeuse Saturne, mais cela ne manque jamais d’étonner. La deuxième plus grande et sans doute la plus photogénique planète de notre système solaire a été capturée ici par Hubble le 22 mars 2004, quelques mois seulement avant que le vaisseau spatial Cassini de la NASA n’entre dans l’orbite de la planète pour commencer une étude de 13 ans sur la merveille aux anneaux.

Cassini a finalement manqué de carburant et en 2017, la NASA a procédé à une destruction planifiée de l’engin en le faisant voler dans l’atmosphère de Saturne.

La NASA a également mis en place un diaporama vidéo présentant encore plus de captures impressionnantes de Hubble.