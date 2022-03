L’iPhone SE d’Apple obtient un processeur et une 5G plus rapides, plus une augmentation de prix de 30 $

En un mot : Apple a dévoilé mardi une version mise à jour de son iPhone SE d’entrée de gamme, et c’est en grande partie tout ce que nous attendions – sauf dans le département des prix. Le nouveau modèle coûte 30 $ de plus que la variante de deuxième génération, mais ajoute un processeur plus rapide, une autonomie de batterie améliorée et une connectivité 5G au mélange.

Le nouvel iPhone SE est alimenté par le SoC A15 Bionic d’Apple, la même puce qui pilote la gamme actuelle d’iPhone 13. Il dispose d’un écran Retina HD de 4,7 pouces avec des bordures supérieures et inférieures épaisses rappelant l’iPhone 8, et conserve le bouton d’accueil familier avec prise en charge de Touch ID.

Le nouveau SE partage également la même finition en verre que la famille iPhone 13 et résiste aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière grâce à son indice de protection IP67. Apple a également pris en charge la connectivité 5G, protégeant ainsi l’avenir de l’appareil pour les années à venir.

Un seul appareil photo arrière de 12 mégapixels avec ouverture f/1,8 gère la plupart des tâches de photographie et prend en charge des fonctionnalités telles que Smart HDR 4, les styles photographiques et le mode portrait.

La durée de vie de la batterie serait également améliorée, grâce à la puce A15 Bionic, à une intégration étroite avec iOS 15 et à la chimie de la batterie de dernière génération. Il est compatible avec les chargeurs certifiés Qi pour la charge sans fil et prend en charge la charge rapide – jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes – avec l’adaptateur 20 W en option.

Le nouvel iPhone SE pourra être précommandé le 11 mars et expédié une semaine plus tard le 18 mars.

Le prix commence à 429,99 $ pour un modèle avec 64 Go de stockage, ce qui représente une prime de 30 $ par rapport à l’itération précédente. Apple proposera également des configurations de 128 Go et 256 Go, le tout dans votre choix de schémas de couleurs bleu, argent ou rouge.