Rockstar révèle des prix de lancement réduits pour GTA V sur PS5 et Xbox Series

Pourquoi c’est important : Rockstar a récemment partagé des détails sur la mise à niveau de GTA V et GTA Online pour les consoles PlayStation 5 et Xbox Series, mais n’a pas mentionné le prix. Cette semaine, il a révélé que les jeux seraient plus chers que la plupart des autres mises à niveau intergénérationnelles, même avec une remise de lancement.

Les précommandes pour les versions PlayStation 5 et Xbox Series de GTA V et GTA Online, qui seront lancées le 15 mars, sont désormais ouvertes. Bien qu’il ne soit pas gratuit comme de nombreuses autres mises à niveau intergénérationnelles, il existe une forte remise qui dure jusqu’en juin. La mise à niveau PS5 est moins chère, grâce à l’accord de Sony avec Rockstar.

Alors que nous savions déjà que GTA Online en lui-même serait gratuit sur PS5 jusqu’en juin, cette semaine, Rockstar a révélé que GTA V pour PS5 coûterait 10 $ jusque-là. Ensuite, GTA Online coûtera 20 $ et GTA V – qui comprend à la fois le mode histoire et GTA Online – coûtera 40 $. Pendant la période de remise, la version Xbox Series de GTA Online coûtera 10 $ tandis que GTA V coûtera 20 $.

Cela contraste fortement avec l’annonce récente de Capcom selon laquelle il mettra à niveau Resident Evil VII ainsi que les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 pour PS5, Xbox Series et PC gratuitement. La mise à niveau des versions de dernière génération vers la génération actuelle de jeux récents comme Elden Ring et Cyberpunk 2077 est également gratuite. Sony s’est engagé à payer des frais de mise à niveau de 10 $ pour ses jeux internes comme Gran Turismo 7 et Horizon Forbidden West.

La semaine dernière, Rockstar a révélé que ces nouvelles versions des jeux introduiraient des résolutions plus élevées, des fréquences d’images plus élevées, le ray tracing, le HDR et d’autres améliorations techniques. Les joueurs peuvent déjà commencer à transférer leur progression dans le jeu.