Apple présente le Mac Studio, un nouvel ordinateur conçu pour les créatifs

Étonnamment, Apple a dévoilé le Mac Studio, un nouvel appareil de bureau conçu pour les professionnels et les créatifs. Il ressemble à un Mac Mini, mais il est beaucoup plus puissant : à l’intérieur se trouve le nouveau processeur M1 Ultra, un monstre de performances avec une bande passante de 800 Gbps, prend en charge jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée, un processeur à 20 cœurs et un à 64 cœurs GPU. On parle d’une puissance 8 fois supérieure à celle du processeur M1, présent entre autres dans le Mac Mini. Il est compatible avec Studio Display et le nouveau Studio Display et peut être connecté à 4 d’entre eux en même temps plus un écran 4K.

L’objectif, son nom l’indique, est de conquérir les studios de création : qu’il s’agisse d’un studio de musique ou d’un studio de création numérique, Apple s’adresse à ceux qui souhaitent travailler avec un appareil fixe sur l’un de ses écrans haut de gamme. Du côté des ports présents sur l’appareil, on retrouve à l’arrière une prise HDMI, 4 prises USB type C, deux USB type A, un port ethernet, le trou pour le câble jack et bien sûr l’alimentation. À l’avant, cependant, il y a deux ports USB de type C et un emplacement pour les cartes SDXC.

Accompagnant le nouveau Mac Studio, il y a aussi le Studio Display, un nouvel écran dédié aux créatifs disponible avec différents types de supports, même au mur. Il s’agit d’un écran Retina 5K de 27 pouces, avec 14,7 millions de pixels. L’écran intègre un processeur A13 Bionic et un appareil photo de 12 mégapixels, deux éléments repris au poids de la gamme iPhone. La caméra prend en charge la fonction Center Stage qui, grâce à une caméra ultra grand angle, vous permet de toujours garder l’utilisateur centré pendant un appel vidéo.