Nous savons maintenant combien de temps il faut à la Nintendo Switch OLED pour subir un rodage

Dans le contexte : nous savions déjà que les craintes concernant la Nintendo Switch OLED souffrant de brûlures d’écran étaient injustifiées, mais les questions sur le temps qu’il faudrait avant que la rétention d’image n’apparaisse sont restées sans réponse – jusqu’à présent. La bonne nouvelle est qu’il faut beaucoup de temps avant que les premiers signes n’apparaissent.

Vous vous souvenez peut-être qu’en décembre, Bob Wulff de la chaîne YouTube Wulff Den a réalisé une expérience consistant à laisser une capture d’écran de The Legend of Zelda : Breath of the Wild sur sa Nintendo Switch OLED à pleine luminosité 24h/24 et 7j/7. Après 1 800 heures (75 jours) de cela, il n’y avait aucune indication visible de brûlure et aucune différence significative dans aucun des tests de couleur qu’il a effectués.

Pour empêcher le Switch d’éteindre l’écran, Wulff a connecté un contrôleur Hori Split Pad Pro tiers qui effectuait en continu des pressions automatiques sur les boutons. Il a également gardé l’appareil branché en tout temps.

Dans sa dernière mise à jour sur l’expérience, Wulff a révélé que la Nintendo Switch avait enfin commencé à montrer les premiers signes faibles de rodage, et qu’il n’avait fallu que 3 600 heures, ou 150 jours, pour afficher constamment la même image.

Wuff note qu’il y a un peu de « fantômes bleus » sur l’écran, bien qu’il soit encore assez difficile à remarquer à moins que vous n’ayez une grande partie de l’écran affichant une seule couleur.

L’essentiel ici est qu’il n’y a absolument pas besoin de s’inquiéter du rodage sur votre Switch OLED; Wulff dit que son modèle est toujours jouable après un test aussi extrême, et qu’il faudrait probablement une autre 1 800 heures avant que cela ne devienne un problème.

Certains écrans OLED connaissent encore une rétention d’image, comme Linus Sebastian (ci-dessus) peut en témoigner, mais les sociétés de télévision ont introduit des fonctionnalités conçues pour limiter le problème. Le Screen Shift de LG déplace légèrement l’écran à intervalles réguliers pour préserver la qualité de l’image, et son réglage de la luminosité du logo détecte les logos statiques sur l’écran et réduit la luminosité à cet endroit.