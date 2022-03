Quels sont les « avions de l’Apocalypse » utilisés par les chefs militaires des États-Unis

Les avions de l’Apocalypse ne sont autres que des Boing 747 modifiés. Leur vrai nom est E4-B et ils font partie du « Nightwatch Project », datant des années 1970.

Le 1er mars, les États-Unis ont organisé une formation en vol d’environ 4 heures et demie à bord de l’avion GORDO15. Le départ s’est effectué depuis une base militaire du Nebraska, puis est passé par Chicago, avec l’appui d’autres avions d’escorte. Le modèle fait partie des soi-disant « avions de l’Apocalypse », ainsi appelés parce qu’ils sont capables de fonctionner en cas d’événements catastrophiques. Leur utilisation est exclusive au secrétaire à la Défense et aux autres chefs militaires.

La nouvelle a été diffusée par iNews, l’un des principaux journaux britanniques, au lendemain de l’annonce par Vladimir Poutine de l’état d’alerte pour l’arsenal nucléaire russe. Avant de céder à l’alarmisme, il n’y a pas de corrélations certifiées entre l’annonce du président russe et l’entraînement ultérieur à bord du GORDO15 par les forces américaines. C’est ce qu’affirme l’US Air Force (USAF).

Quels sont les avions de l’Apocalypse

Les avions de l’Apocalypse ne sont autres que des Boing 747 modifiés. Leur vrai nom est E4-B et ils font partie du « Nightwatch Project », datant des années 70, en pleine guerre froide, pour la sécurité du secrétaire à la Défense et des chefs militaires américains. Chaque avion appartenant à la catégorie coûte environ 200 millions de dollars et est capable de résister aux impulsions résultant d’une explosion d’une bombe électromagnétique, qui ont normalement des effets délétères sur un équipement standard.

Les avions de l’Apocalypse sont également capables de rester en vol plusieurs jours consécutifs, ainsi que d’avoir installé 65 antennes pour communiquer avec d’autres réseaux ou moyens militaires répartis dans le monde entier. Enfin, ils sont équipés d’équipements analogiques pour pouvoir fonctionner dans n’importe quel scénario. Ces avions font l’objet de vols programmés périodiquement, précisément pour les rendre utilisables à tout moment. Pour cette raison, il est difficile d’identifier une corrélation entre les propos de Vladimir Poutine et la formation de GORDO15 ces derniers jours.