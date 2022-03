La dernière enquête Steam voit plus de gains pour le GPU pour ordinateur portable RTX 3060, AMD perd du terrain

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La dernière enquête Steam de Valve est arrivée. Tout au long du mois de février, AMD a connu une rare baisse du nombre de participants utilisant ses processeurs, et ce fut un excellent mois pour le GPU pour ordinateur portable RTX 3060, qui est désormais le produit Ampère le plus populaire du graphique.

AMD a connu des montagnes russes dans la section CPU de l’enquête Steam ces derniers mois après une longue période qui a connu des augmentations constantes. La part de l’équipe rouge a chuté en décembre, a remonté en janvier et a maintenant chuté à nouveau, mais seulement de -0,04 %, ce qui signifie qu’elle reste au-dessus de la barre des 30 % avec une part de 30,92 %. Mais voyons-nous davantage l’influence d’Alder Lake sur le graphique ?

Ce fut un autre excellent mois pour Ampere dans la section GPU, en particulier le GPU pour ordinateur portable RTX 3060, que nous adorons. Non seulement elle a été la plus performante avec une augmentation de +0,29 %, mais elle est désormais la carte de la série RTX 3000 la plus élevée (8e place) grâce à sa part d’utilisateurs de 2,35 %. Le RTX 3060 de bureau était le deuxième meilleur interprète, tandis que les RTX 3050, 3070 Ti et RTX 3060 Ti ont également enregistré des gains significatifs.

Sur le graphique principal du GPU, il faut se demander si la GTX 1060 sera un jour repoussée de la première place. Cela fait plus de quatre ans que la carte Pascal a volé la couronne à la GTX 750 Ti, mais elle était toujours la quatrième meilleure performance le mois dernier avec un gain de +0,20 %, consolidant sa position au sommet. Le RTX 2060 continue cependant de mettre la pression, avec une augmentation de +0,21 %.

Ailleurs, Windows 10 est maintenant tombé au point où il se trouve sur un peu plus des trois quarts des machines des participants alors que Windows 11 grimpe au-dessus de 15 %. L’Oculus Quest 2 est absolument dominant dans la catégorie VR, détenant une part de 47 %, 33 % de plus que le Valve Index HMD de deuxième place, et 1920 x 1080 reste la résolution la plus populaire, utilisée par 67 % des personnes qui y ont participé.