AMD Threadripper Pro 5000 est désormais officiel, ainsi que les baisses de prix grand public de Ryzen

La vue d’ensemble : c’est le moment idéal pour acheter un nouveau processeur en ce moment, et avec cette mise à jour de Threadripper, nous obtenons enfin un rafraîchissement du leader actuel des stations de travail de bureau hautes performances. Il y a eu beaucoup de questions sur l’endroit où se cachaient les produits Threadripper basés sur Zen 3, d’autant plus que les premiers processeurs de bureau utilisant la dernière architecture d’AMD ont été lancés il y a plus d’un an. C’est une longue attente pour une mise à jour de Threadripper, mais la simple réalité se résume à deux facteurs : les contraintes d’approvisionnement et la concurrence.

Le principal objectif d’AMD pour ses grosses puces multi-puces a été le marché des serveurs. La demande de processeurs Epyc Milan a été extraordinaire et la majorité des processeurs susceptibles de devenir des composants Threadripper sont allés vers des serveurs depuis le lancement de Milan il y a presque exactement un an.

C’est une décision commerciale consciente, et comment pourriez-vous blâmer AMD pour cela ? La société a toujours voulu voler une partie de cette part de marché lucrative des serveurs à Intel, et elle a finalement réussi à le faire. Une puce Epyc haut de gamme à 64 cœurs se vend plus de 7 000 $ sur le marché des serveurs, contre 4 000 $ pour le Threadripper 3990X de dernière génération.

L’autre facteur est la concurrence : Intel n’a tout simplement pas les pièces pour rivaliser avec la gamme Threadripper existante basée sur Zen 2, sans parler d’un modèle Zen 3. La série X de pièces HEDT passionnées est restée bloquée dans la 10e génération avec Cascade Lake depuis 2019, qui elle-même n’était pas compétitive au lancement, et depuis lors, la seule véritable alternative dans la pile d’Intel a été Ice Lake-W qui a été lancé en petite fanfare à la mi-2021. Fondamentalement, nous ne nous attendons pas à un rafraîchissement approprié de la gamme de stations de travail haut de gamme d’Intel avant le lancement de Sapphire Rapids plus tard cette année.

Voici Threadripper Pro 5000

Avec AMD pompant des puces Epyc et faisant face à peu de concurrence, ils ont pu s’asseoir sur Threadripper 5000 pendant un certain temps – mais c’est maintenant, avec le lancement de la série Threadripper Pro 5000 basée sur l’architecture Zen 3.

La nouvelle gamme de produits est exactement comme vous vous y attendiez. Threadripper 5000 utilise la même conception de chiplet et de matrice d’E/S, avec une grande matrice d’E/S de 14 nm au centre flanquée de jusqu’à huit puces CPU construites sur 7 nm. Mais au lieu des chiplets Zen 2 avec deux CCX à l’intérieur et un système de cache L3 divisé, le passage à Zen 3 nous donne tous les avantages habituels comme un seul CCX unifié avec les huit cœurs capables d’accéder facilement aux 32 Mo de L3. Nous obtenons toujours 128 voies de PCIe 4.0 du processeur, et étant donné qu’il s’agit de Threadripper Pro, les huit canaux DDR4 sont disponibles.

Alors que la mise à niveau principale ici est le passage de Zen 2 à Zen 3 et tous les avantages IPC associés, les processeurs Threadripper Pro 5000 sont également cadencés légèrement plus haut en termes de fréquence de suralimentation : 4,5 GHz contre 4,3 GHz précédemment. Cela s’applique à chaque puce Threadripper 5000, nous obtenons donc une augmentation de l’horloge de 200 ou 300 MHz par rapport à la partie de la série 3000 de la génération précédente. Le TDP de 280W reste le même.

AMD propose tout, d’une puce à 12 cœurs dans le Threadripper Pro 5945WX, jusqu’à un 64 cœurs dans le Threadripper Pro 5995WX – y compris un modèle à 24 cœurs qui n’était pas disponible dans la génération précédente. Cela donne aux acheteurs des options à tous les niveaux de budget.

Threadripper Pro vs Ryzen nombre élevé de cœurs

Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi AMD proposerait un processeur Threadripper à 12 et 16 cœurs alors que ces nombres de cœurs sont déjà couverts par la gamme Ryzen de bureau standard avec les Ryzen 9 5900X et 5950X ?

Il y a certains avantages à utiliser Threadripper, par exemple si vous avez besoin d’une quantité importante de bande passante mémoire, mais que vous n’avez pas particulièrement besoin d’un nombre élevé de cœurs. Le 5945WX a huit canaux DDR4 au lieu de deux canaux comme vous le feriez avec le 5900X. Il en va de même pour la connectivité PCIe et toutes les fonctionnalités avancées de niveau professionnel proposées par Threadripper.

Ensuite, il y a aussi l’angle de mise à niveau, obtenir un système avec le 5945WX vous permet de passer à une pièce Threadripper haut de gamme à l’avenir sur la même carte mère si votre entreprise et votre budget continuent de croître.

Cela dit, ce sont les modèles à 64 et 32 ​​cœurs qui recueilleront le plus de ventes et d’intérêt, ce qui était le cas avec les générations précédentes. Cela ne fait jamais de mal d’avoir des options, et l’inclusion d’une partie de 24 cœurs équilibre bien la gamme.

Améliorations génération par génération de Threadripper ? FEO uniquement.

Malheureusement, AMD n’a fourni aucune comparaison directe entre la série Threadripper Pro 5000 et la série 3000 précédente, nous ne savons donc pas quelle quantité de mise à niveau nous obtenons de génération en génération. Cela dit, les critiques des puces de serveur Epyc Milan ont montré des gains de performances impressionnants grâce à l’avantage IPC de Zen 3.

Au lieu de cela, les données de performances d’AMD se concentrent exclusivement sur la comparaison de Threadripper Pro 5000 à la série Xeon W-3300 d’Intel, qui sont des processeurs de station de travail Ice Lake. Selon AMD, leurs nouvelles pièces sont plus rapides que les pièces d’Intel dans de nombreuses applications clés de station de travail et de productivité, que nous recherchions le meilleur par rapport au meilleur, ou des produits dans un segment de marché similaire.

L’aspect décevant du lancement de Threadripper Pro 5000 est que ces processeurs ne sont pas encore disponibles pour les constructeurs de systèmes DIY. À ce stade, ils seront exclusifs aux systèmes OEM, en particulier le Lenovo ThinkStation P620, qui est le premier système annoncé à utiliser la série 5000. Il y aura bientôt plus de configurations OEM, mais cette ThinkStation sera lancée dans le mois à venir avec des puces Threadripper Pro 5000.

La série Threadripper Pro 3000 était également uniquement OEM, si vous vouliez construire un système Threadripper, vous deviez obtenir les modèles non Pro qui réduisaient de moitié le nombre de voies PCIe et de canaux mémoire. Cependant, il a été possible d’acheter les variantes Pro si vous le souhaitez vraiment, mais vous devrez généralement opter pour un vendeur « tiers » dans des endroits comme Newegg, puis vous procurer une carte mère sWRX8 qui était également OEM uniquement.

AMD n’a pas exclu le lancement d’un Zen 3 Threadripper pour le marché du bricolage, mais lorsque nous les avons interrogés à ce sujet, ils ont déclaré que ce lancement était spécifiquement destiné aux systèmes OEM. Nous pourrions donc voir Threadripper 5000 plus tard, surtout si Intel publie une nouvelle série HEDT basée sur Sapphire Rapids. Au moins pour l’instant, nous savons que ces puces Threadripper existent et nous ne sommes plus dans un état perpétuel de rumeurs et de fuites.

Baisses de prix du processeur Ryzen 5000, non officielles

Il convient également de discuter des baisses de prix qui ont commencé à apparaître chez les principaux détaillants pour les pièces Ryzen 5000. Nous en avons parlé à AMD aujourd’hui, et nous avons confirmé qu’il n’y a eu aucun changement dans ce qu’AMD appelle le « SEP » ou le prix suggéré par le détaillant – en d’autres termes, le PDSF des processeurs AM4 n’a pas été réduit… officiellement.

Cependant, cela n’a pas empêché les détaillants d’ajuster les prix des processeurs AMD pour s’aligner plus étroitement sur les conditions actuelles du marché, où les processeurs Intel offrent généralement un meilleur rapport qualité-prix, en particulier dans les niveaux de prix moyens et inférieurs. Ces baisses de prix pourraient faire partie d’ajustements de prix « non officiels » d’AMD, il n’est pas rare que des remises ou des soldes soient accompagnées de divers accords entre détaillants et fabricants. Mais généralement, ces accords ne sont pas « officiels », ils peuvent donc être ajustés ou résiliés à tout moment ; cela donne un peu plus de flexibilité par rapport à une réduction de prix permanente.

L’état actuel de ces réductions de prix est à peu près le suivant…

Le Ryzen 5 5600X est passé de 300 $ à 230 $, ce qui le place dans une bien meilleure position pour rivaliser avec l’excellent Core i5-12400. Lors de nos tests, le 12400 n’était que 6% plus lent lors des jeux par rapport au 5600X, alors qu’il échange des coups avec la partie à six cœurs d’AMD dans les charges de travail de productivité. Le prix demandé actuel du 12400F est de 200 $.

Le Ryzen 7 5800X est passé de 450 $ à seulement 350 $, ce qui représente une correction de prix importante, mais cela a du sens étant donné que le 5800X était l’une des pièces les moins chères de la gamme AMD. C’est probablement pour faire de la place au prochain Ryzen 7 5800X3D utilisant la technologie 3D V-Cache d’AMD, qui devrait bientôt arriver sur le marché. Nous n’avons pas encore d’informations sur les prix, mais si nous devions deviner, il sera probablement lancé autour du prix d’origine du 5800X.

Cet ajustement de prix était nécessaire lorsque le 5800X se heurte aux pièces Core i7-12700 d’Intel, y compris les 12700F et 12700KF, qui peuvent souvent être trouvées pour 350 $ ou moins. Même à 350 $, le 5800X n’est pas une pièce extrêmement compétitive, étant donné que le 12700 était généralement plus rapide lors de nos tests, sans parler du 12700KF (en particulier pour les charges de travail de productivité) – mais il est certainement beaucoup plus compétitif maintenant.

Ensuite, nous obtenons le Ryzen 9 5900X qui se situe actuellement à 449 $, en baisse par rapport à son PDSF de lancement de 550 $. Cela le rend environ 100 $ plus cher que le Core i7-12700K d’Intel, mais 100 $ moins cher que le Core i9-12900K. Pour les jeux, il est toujours plus logique d’utiliser le 12700K, étant donné qu’il fonctionne de manière très similaire mais qu’il est moins cher (ou idéalement, descendez jusqu’au 12700F). Mais pour les charges de travail de productivité, selon l’application, le 5900X peut se situer entre les composants Core i7 et Core i9 déverrouillés d’Intel, il est donc difficile de se tromper avec les processeurs Ryzen ou Intel.

Le Ryzen 9 5950X à 16 cœurs et 32 ​​​​threads est passé de 800 $ à 599 $ aujourd’hui, ce qui représente une énorme économie et a clairement été en réponse au Core i9-12900K, qui se vend à peu près au même prix. Mais encore une fois, le 12900K est généralement un peu plus rapide, en fonction de ce que vous testez, bien sûr. Ce n’est en aucun cas un mauvais prix, mais ce n’est pas non plus le leader incontesté.

Lors de la discussion de ces prix, l’accent est généralement mis sur les processeurs, mais il existe d’autres facteurs à prendre en compte, notamment les cartes mères et les voies de mise à niveau. Ces baisses de prix sont une excellente nouvelle pour les propriétaires AM4 existants qui pourraient envisager une mise à niveau vers un processeur Zen 3 maintenant ou à l’avenir. Si vous êtes déjà dans cet écosystème, vous n’envisagerez probablement pas de tout basculer vers Intel 12e génération, c’est pourquoi ces baisses de prix ne placent pas toujours AMD en position de leader – ils capitalisent sur les acheteurs qui n’envisageront qu’un Mise à niveau AMD cependant.

Mais pour les nouveaux constructeurs de systèmes, il pourrait y avoir des réductions de prix encore plus importantes. AMD a un petit avantage de coût en ce qui concerne les cartes mères, les cartes X570 et B550 sont généralement moins chères que les cartes Z690 et B660, respectivement, mais cela ne donne pas toujours à AMD l’avantage de coût de la plate-forme.

D’autres rumeurs circulent selon lesquelles AMD pourrait envisager de publier de nouveaux processeurs : les noms incluent des Ryzen 5 5500 et Ryzen 5 5600. Ce ne sont cependant pas des rapports confirmés, et honnêtement, des pièces comme le 5600 ne sont pas strictement nécessaires. AMD pourrait simplement baisser le prix du 5600X à 200 $. Nous devrons donc attendre et voir ce qui se passe là-bas.