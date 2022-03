Une panne de courant imprévue dans une usine taïwanaise interrompt la production de semi-conducteurs dans toute la région

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Jeudi, la centrale électrique de Xingda, gérée par l’État de Taiwan, a connu une panne qui a affecté une grande partie des résidents et des entreprises de l’île. Il a provoqué des baisses de puissance et des pannes de réseau dans tout le pays et a touché plusieurs régions qui abritent les fabricants de semi-conducteurs de Taiwan. TSMC évalue actuellement l’impact après avoir observé des chutes de tension d’une durée comprise entre 400 ms et 1000 ms à certains endroits.

La centrale de Xingda, gérée par Taipower, fournit environ un septième de la production électrique totale de Taiwan. La panne a duré 90 minutes et a touché environ cinq millions de foyers. La cause de l’incident a été attribuée à une panne dans la salle des turbines de la centrale, qui a déclenché un arrêt d’urgence pour éviter d’autres dommages. Cela a entraîné des pannes en cascade à travers l’île et une baisse de 10,5 MW de l’alimentation électrique totale.

Plusieurs fabricants de semi-conducteurs de Taiwan ont été touchés et continuent d’évaluer la situation. Les entreprises les plus notables touchées étaient la célèbre Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et Innolux, qui est actuellement le plus grand fabricant de panneaux d’affichage de Taiwan. Selon TSMC, il y a eu un impact gérable sur leur usine UMC Nanke.

L’évaluation initiale de TSMC indique que tout problème de production résultant de ces fluctuations de puissance devrait être négligeable. Cependant, l’effet global de l’incident de 90 minutes est toujours en cours d’évaluation. Innolux continue également d’évaluer l’impact sur ses opérations de production et, vendredi, les installations de l’entreprise fonctionnaient toujours avec des générateurs de secours.

Malgré les affirmations de TSMC concernant peu ou pas d’impact, les retards résultant de l’incident de 90 minutes pourraient se répercuter et finalement prolonger la pénurie de puces déjà entravée de l’industrie des semi-conducteurs. Pendant des décennies, les fabricants de semi-conducteurs se sont appuyés sur la fabrication au plus juste, une méthodologie de fabrication qui vise à fournir aux clients ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Cela signifie peu ou pas de stocks supplémentaires ou de surplus et presque aucune marge d’erreur lors de la fabrication et de la livraison. Tout retard dans ce type d’environnement peut entraîner des expéditions manquées ou retardées, affectant à la fois les échéances à venir de TSMC ainsi que les échéances des clients qui dépendent de ces nœuds pour leurs propres produits.

Espérons que TSMC reste sur la bonne voie et aide à mettre toute cette pénurie derrière nous.