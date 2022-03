Que sont les pilules d’iode et pourquoi sont-elles utilisées contre les radiations

A prendre uniquement sur recommandation des autorités ou sur avis d’un médecin, ils bloquent l’absorption de l’iode radioactif, protégeant ainsi la thyroïde.

Les combats sur les sites des centrales nucléaires ukrainiennes de Tchernobyl et de Zaporizhzhia alimentent la crainte de retomber dans le cauchemar de la contamination nucléaire comme celui de 1986, lorsqu’un nuage toxique radioactif enveloppait l’Europe, Italie comprise. Dans plusieurs pays européens, la ruée vers l’achat de comprimés d’iode pour se protéger des dommages causés par les radiations s’est déjà déclenchée, ainsi qu’en Belgique et aux Pays-Bas, où la distribution de ces comprimés est gratuite, car il y a des centrales nucléaires et donc le risque de fuites radioactives. Mais que sont vraiment les pilules d’iode et combien servent-elles vraiment ?

Que sont les pilules d’iode

En cas de contamination radioactive de l’environnement, par exemple après une catastrophe nucléaire, comme l’explosion d’un réacteur ou d’une bombe, des radionucléides volatils peuvent être libérés dans l’atmosphère, notamment l’iode-131, un isotope radioactif qui, s’il est inhalé ou ingéré, a la particularité d’être facilement absorbé par la glande thyroïde, avec des effets négatifs sur la santé et le risque conséquent de cancer de la thyroïde.

Cependant, cette absorption peut être bloquée par l’apport d’iode stable (non radioactif, généralement sous forme d’iodure de potassium), ce qui conduit à la saturation de la glande thyroïde, donc s’il est administré avant ou au début de l’exposition à l’iode radioactif il réduit efficacement les conséquences de l’exposition.

Quand et comment les prendre

Pour une prophylaxie optimale, l’administration orale d’iode stable doit avoir lieu avant l’exposition, puis quotidiennement, tant que les risques d’inhalation ou d’ingestion d’aliments et d’eau contaminés par des radio-isotopes de l’iode sont importants. L’effet protecteur d’un comprimé dure environ 24 heures, de sorte que sa prise ne peut pas être utilisée comme traitement préventif en l’absence d’explosion atomique ou d’accident nucléaire et n’offre pas de protection contre d’autres substances radioactives dont, en cas d’urgence, il est nécessaire de se mettre à l’abri. .

L’iodure de potassium fait partie de la liste des médicaments essentiels de l’Organisation mondiale de la santé qui, dans ses lignes directrices pour la planification et la réponse aux urgences nucléaires, considère la prise de tels comprimés comme une stratégie appropriée pour réduire le risque d’absorption thyroïdienne, bien que l’utilisation ne soit recommandée que pour les personnes en certaines tranches d’âge, notamment les enfants et les jeunes de moins de 18 ans qui sont les plus à risque de développer un cancer.

Effets secondaires

Les pilules d’iode, à prendre uniquement sur recommandation des autorités ou avis du médecin, sont déconseillées aux plus de 40 ans (sauf si les niveaux de rayonnement attendus menacent la fonction thyroïdienne, autour de 5 Gy) car les effets secondaires de l’iodure de potassium augmentent avec l’âge et peuvent l’emporter sur les avantages protecteurs.

Il y a eu des rapports dans la littérature dans lesquels le traitement à l’iodure de potassium a provoqué un dysfonctionnement thyroïdien et un gonflement de la glande parotide (l’une des trois glandes qui sécrètent la salive) attribués aux effets stimulants de l’iode sur la production de salive. Les autres effets secondaires courants comprennent les vomissements, la diarrhée, les douleurs abdominales, les éruptions cutanées, les réactions allergiques, les maux de tête, le goitre et la dépression. Bien que son utilisation pendant la grossesse puisse avoir des effets négatifs sur le fœtus, elle est tout de même recommandée en cas d’urgence.