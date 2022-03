Disney + obtiendra un niveau financé par la publicité plus tard cette année

Avis de l’éditeur : Disney prévoit d’étendre l’accès à son service de streaming direct au consommateur plus tard cette année avec l’ajout d’un niveau financé par la publicité. La société était légère sur les détails concernant son nouveau plan, mais si nous devions deviner, le niveau financé par la publicité ne sera probablement pas totalement gratuit. Au lieu de cela, il sera probablement plus abordable que l’offre standard sans publicité – peut-être entre 3,99 $ et 4,99 $ par mois.

Dans l’état actuel des choses, l’accès à Disney + commande 7,99 $ par mois, ou 79,99 $ par an lorsqu’il est payé d’avance, ce qui équivaut à environ 6,67 $ par mois. Il y a aussi le Disney Bundle, qui comprend Disney +, ESPN + et Hulu (le niveau financé par la publicité) pour 13,99 $ par mois ou 19,99 $ par mois si vous voulez Hulu sans publicité.

Rita Ferro, présidente de la publicité chez Disney, a déclaré que les annonceurs réclamaient l’opportunité de faire partie de Disney +. « Disney + avec publicité offrira aux spécialistes du marketing l’environnement de streaming le plus haut de gamme avec nos marques les plus appréciées, Disney, Pixar, Star Wars, Marvel et National Geographic », a ajouté le dirigeant.

Disney a déclaré qu’il considérait l’offre financée par la publicité comme un élément de base sur sa voie pour atteindre 230 millions à 260 millions d’abonnés Disney + d’ici FY24. Si vous vous souvenez, la société a terminé 2021 avec 129,8 millions d’abonnés Disney +. Pour mettre cela en perspective, le leader de l’industrie Netflix a terminé l’année dernière avec 222 millions d’abonnés payants tandis que Paramount + est entré en 2022 avec 32,8 millions d’abonnés.

Crédit image Marques Kaspbrak