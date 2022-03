Quelle est vraiment la taille de la Russie: les cartes « mentent »

Les dimensions de la Russie sur les cartes classiques semblent plus grandes que la réalité, en raison de la projection de Mercator. Voici ce que c’est.

Crédit : thetruesize

La Russie est le plus grand État de la planète, s’étendant sur 17,8 millions de kilomètres carrés sur deux continents, l’Europe et l’Asie. C’est pratiquement le double de celui du deuxième État, à savoir le Canada, qui occupe environ 10 millions de kilomètres carrés, tandis que le troisième, les États-Unis d’Amérique, fait 9,8 millions de kilomètres carrés. L’Italie occupe la 72e place du classement avec un peu plus de 300 000 kilomètres carrés. Ce que nous voyons sur les cartes, cependant, ne correspond pas à la réalité ; les pays les plus proches des pôles, en effet, nous apparaissent nettement plus grands que leur étendue réelle, détail qui a également joué un rôle dans les inégalités sociales entre ceux qui vivent dans l’hémisphère nord et ceux du sud. Mais pourquoi les proportions de pays sur les cartes sont-elles complètement désordonnées ?

La raison réside dans le fait que la Terre est sphérique, ou plus précisément, un géoïde aux pôles aplatis ; représenter la surface d’un tel objet sur une surface plane est impossible sans montrer une certaine distorsion. Cartographes et mathématiciens ont travaillé pendant plus de mille ans sur des formules pour représenter la Terre en deux dimensions, mais elles ont toutes leurs limites. La solution la plus « populaire », la carte géographique classique accrochée dans la classe et celle présente dans Google Maps, est la projection centrographique cylindrique Mercator modifiée, ou plus simplement la projection Mercator. Développé au milieu du XVIe siècle par le géographe et cartographe Gerardo Mercatore, il est basé sur la projection des différents pays sur un hypothétique cylindre creux qui enveloppe la Terre. En déroulant ce cylindre, vous obtenez la carte Google classique. Cette méthode préserve les angles et la direction des pays, détails fondamentaux pour permettre la navigation (il y a des centaines d’années ils n’avaient certainement pas de navigateur satellite), cependant elle modifie sensiblement leur taille.

Pour comprendre à quel point l’erreur dimensionnelle due à la projection de Mercator est grossière, il suffit de regarder le cas du Groenland. Sur la carte, il apparaît aussi grand que l’Afrique, pourtant le premier fait 2,2 millions de kilomètres carrés, tandis que le second 30,4 millions de kilomètres carrés. L’Afrique est pratiquement quinze fois plus grande. Dans la projection Gall Peters, les dimensions sont plus réalistes, mais les formes des pays sont totalement déformées, tandis que la projection Winkel Tripel est parmi celles qui maintiennent le meilleur équilibre entre forme et taille, c’est pourquoi elle a été choisie par la National Geographic Society. pour ses représentations.

Mais aujourd’hui, grâce au site thetruesize.com, il est possible de vérifier quelles sont les dimensions réelles de chaque pays. Il est possible de choisir n’importe quel état et de le comparer avec d’autres, en le déplaçant facilement sur la carte virtuelle. C’est incroyable comme des états qui nous ont toujours semblé petits, si on les compare à ceux faussement agrandis, ils sont nettement plus grands. C’est pour cette raison que la Russie, bien qu’en fait immense, nous apparaît beaucoup, beaucoup plus grande sur les cartes qu’elle ne l’est réellement.

L’application de thetruesize.com, développée par Damon Maneice James Talmage, a été développée pour donner une représentation aussi juste et réelle que possible des pays de la Terre, en évitant ces distorsions qui facilitaient en quelque sorte les inégalités entre le Nord et le Sud de la planète.