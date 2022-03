Teardown montre pourquoi vous devez être prudent avec votre Galaxy S22 et S22 Ultra

Pourquoi c’est important : La série Samsung Galaxy S22 a été saluée comme l’une des meilleures expériences Android disponibles aujourd’hui, mais il semble qu’un domaine dans lequel les téléphones tombent à plat est leur réparabilité. Les combinés ont reçu des scores assez médiocres après leurs démontages, ne parvenant pas à égaler des rivaux comme l’iPhone 13 Pro.

iFixit a réalisé l’un de ses fameux démontages sur les Galaxy S22 et Galaxy S22 Ultra. Il a conclu que ce ne sont pas les meilleurs téléphones pour essayer de vous réparer, leur attribuant à tous les deux une faible note de 3 sur 10. À titre de comparaison, l’iPhone 13 Pro a obtenu une note de 6 sur 10 après son démontage.

Les choses commencent mal lorsque le dos en verre du S22 Ultra se fissure pendant le processus d’ouverture. Le retrait des batteries est également une tâche ardue, une tâche qui, selon iFixit, est trop difficile pour un composant à durée de vie limitée.

L’écran – la partie d’un téléphone que la plupart des gens sont les plus susceptibles d’endommager – est également difficile à retirer en raison des coutures serrées et des attaches d’adhésif que Samsung applique, ce dernier dont iFixit dit qu’il est un problème lors de toute réparation sur les téléphones.

Le seul point positif que les combinés Galaxy S22 ont gagné lors du démontage est qu’ils n’utilisent que des vis cruciformes standard. Il est également noté que Samsung n’a pas encore fourni de manuel de service public gratuit pour l’un ou l’autre appareil.

Contrairement au Galaxy S22, iFixit a fait l’éloge des composants modulaires de l’iPhone 13 Pro qui sont faciles à remplacer, notant que le remplacement de l’écran et de la batterie était une priorité dans la conception des nouveaux iPhones.

Malgré les problèmes de réparabilité, les modèles Galaxy S22 et Plus sont d’excellents téléphones Android à moins de 1 000 $, et vous pouvez les saisir tous les deux avec des cartes-cadeaux de 100 $ (offre à durée limitée) sur Amazon.