La BBC revient à la diffusion en ondes courtes en Russie : ce n’était pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale

La BBC a réactivé son service de diffusion en ondes courtes en Russie, où les autorités ont bloqué l’accès au site Web du diffuseur.

La BBC est revenue à la diffusion sur ondes courtes en Russie, où les autorités ont bloqué l’accès au journal britannique. La technologie de diffusion basée sur les ondes courtes n’avait pas été utilisée depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque cette méthode était utilisée pour transmettre le signal radio sur de longues distances. En effet, les ondes courtes utilisent des fréquences qui peuvent parcourir de grandes distances et qui sont accessibles depuis des appareils portables. La BBC a rendu ses émissions disponibles sur la fréquence 15735 kHz de 18 h à 20 h et sur la fréquence 5875 kHz de minuit à 2 h, heure ukrainienne. Les nouvelles de ces bulletins radio seront lus en anglais et seront accessibles à la fois à Kiev et dans certaines parties de la Russie.

Les ondes courtes ont une longue histoire d’utilisation en temps de guerre, avec une utilisation intensive à des fins de propagande pendant la Seconde Guerre mondiale et un pic pendant la guerre froide. La BBC a interrompu le service sur ondes courtes en 2008 après 76 ans de service. Le diffuseur a également demandé à ses utilisateurs russes de télécharger son application pour continuer à recevoir des mises à jour via le Web. Enfin, en 2019, la BBC a lancé un site sur Tor Onion pour proposer une connexion sécurisée et anti-censure, accessible via le navigateur Tor à l’adresse https://www.bbcnewsd73hkzno2ini43t4gblxvycyac5aw4gnv7t2rccijh7745uqd.onion.

« Dans un conflit où la désinformation et la propagande sévissent, il existe un besoin évident d’informations factuelles et indépendantes sur lesquelles les gens peuvent compter », a déclaré le PDG Tim Davie. « Nous continuerons à donner aux Russes l’accès à la vérité. » Le journal a également annoncé avoir constaté une forte augmentation de l’audience russe depuis l’invasion de l’Ukraine, avec un doublement du trafic vers son site russe.