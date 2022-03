Quels produits (en plus de l’iPhone SE) Apple annoncera-t-il lors de la keynote du 8 mars

Le 8 mars, Apple organisera un nouvel événement de dévoilement, appelé « Peak performance ». L’attente est grande pour un nouvel iPhone SE, mais pas seulement. Voici tous les produits qui seront annoncés.

Le 8 mars, Apple tiendra une nouvelle conférence de presse pour annoncer de nouveaux produits, dans un rendez-vous de début d’année qui accompagne depuis quelque temps la fameuse keynote de septembre habituellement consacrée aux iPhones. Le nom de cet événement est « Peak performance ». Même la semaine prochaine, cependant, nous entendrons probablement parler de l’iPhone et, en particulier, du modèle SE qui devrait être mis à jour avec une nouvelle version. Mais la conférence ne s’arrêtera pas là et devrait être remplie de nouvelles annonces, dont un nouvel iPad et de nouveaux Mac.

iPhone SE 2022

Le protagoniste de la soirée devrait être lui : un nouveau modèle de l’iPhone SE, la ligne low-cost du smartphone Apple qui devrait cette année atteindre sa troisième version. On ne verra donc pas un nouvel iPhone de la gamme principale mais « seulement » une mise à jour du modèle inférieur sur la gamme de prix, une proposition très intéressante car face à un corps « daté » il propose de nombreux éléments des modèles les plus récents , y compris le processeur et la salle. La dernière mise à jour de cette ligne est arrivée au plus fort de la pandémie, en 2020. On ne sait pas grand-chose du modèle qui sera présenté en mars, mais les rumeurs parlent de prise en charge de la 5G, d’un processeur A15 et d’améliorations de l’appareil photo. Il conservera probablement la carrosserie actuelle, avec la présence du bouton TouchID.

Un nouvel iPad Air

L’année dernière, nous avons vu l’arrivée d’un iPad mini renouvelé et d’un nouvel iPad Pro, il est donc raisonnable de s’attendre à une mise à jour de l’autre appareil qui n’a pas été touché d’ici 2020 : l’iPad Air. Dans ce cas également on s’attend à l’arrivée du processeur A15, qui caractérise déjà les iPad mini et Pro. Il ne devrait pas y avoir de nouvelles annonces concernant les autres modèles d’iPad, même si Apple aurait déposé les projets de 9 nouveaux iPad, trop pour la ligne aérienne uniquement. Mais peut-être n’a-t-elle été poursuivie que pour les lancements de fin d’année.

Apple transformera les iPhones en Pos pour les paiements sans contact

Nouveaux MacBook avec M2

Lors de la conférence du 8 mars, on s’attend également à de grandes nouvelles du point de vue des MacBook, un élément qui justifierait d’ailleurs les « performances maximales » qui caractérisent l’invitation adressée à la presse. Dans ce cas, nous parlons de l’introduction de nouveaux MacBook dotés d’un nouveau processeur M2, le successeur du premier Apple Silicon maintenant lancé sur presque toute la gamme d’ordinateurs Apple. Il devrait faire ses débuts dans le modèle 13 pouces du MacBook. Il est également question de modifications du look du MacBook Air, qui pourrait se caractériser par des boîtiers colorés similaires à ceux que l’on voit sur la gamme iMac.