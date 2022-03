L’Osom OV1 est un atterrissage téléphonique axé sur la confidentialité plus tard cette année

Quelque chose à espérer : L’Osom OV1 est un futur téléphone phare qui ressemble au successeur spirituel de l’Essential PH1. Construit par bon nombre des mêmes ingénieurs qui ont travaillé sur ce dernier combiné, il est censé être un appareil axé sur la confidentialité, né des leçons tirées de l’échec commercial du PH1.

Vous n’avez probablement pas entendu parler d’Osom (prononcé « génial »), une entreprise qui est née des cendres de l’Essential dirigé par Andy Rubin après sa fermeture en 2020. Cette dernière entreprise a succombé après quelques années, car elle s’est épuisée. d’argent avant de pouvoir aligner sa vision sur les tendances générales de consommation sur le marché des smartphones.

En décembre 2021, Osom a révélé qu’il avait construit un nouveau téléphone en utilisant les leçons tirées de l’échec de l’Essential PH1. Cette semaine, la société a offert un aperçu de ce qu’elle décrit comme un « smartphone axé sur la confidentialité » qui ne comporte aucun gadget supplémentaire comme la modularité ou une caméra de microscope.

L’Osom OV1 est censé être conçu pour rivaliser avec la génération actuelle de produits phares tels que Samsung, Google et Apple. Il ressemble beaucoup à l’Essential PH1, mais avec un écran plus grand et un châssis plus épais qui pourra accueillir une batterie plus grosse. Le nouveau téléphone aura un cadre en acier inoxydable et en titane, un dos en céramique et un écran OLED recouvert de Corning Gorilla Glass Victus.

Le choix des matériaux donne définitivement à l’OV1 un look haut de gamme, et le dos en céramique sera apparemment disponible en plusieurs couleurs – blanc brillant, noir mat et quelques couleurs secrètes que la société n’est pas encore prête à révéler. Comme indiqué par Android Police, cela pourrait inclure la couleur « Ocean Depths » de l’Essential PH1, sans les accents de cuivre.

Les spécifications internes sont un peu vagues, mais Osom dit avoir récemment décidé d’intégrer un nouveau chipset « basé sur la série Snapdragon 8 de Qualcomm » et une connectivité 5G sous-6 GHz, ainsi que la prise en charge du protocole de communication ultra-large bande (UWB). Malheureusement, cela signifie également que la sortie du téléphone a été retardée jusqu’au quatrième trimestre 2022, mais au moins le prix sera censé être « bien inférieur à 1 000 $ ».

Le module de caméra contient un capteur de 48 mégapixels et un de 12 mégapixels, tandis que le tireur avant arbore un capteur de 12 mégapixels. L’Essential PH1 a ​​été fortement critiqué pour sa qualité d’image relativement modeste malgré son prix élevé, de sorte que l’OV1 devrait offrir une meilleure expérience à cet égard.

Passant à la principale promesse de l’OV1, Osom n’est pas prêt à révéler des détails sur l’expérience logicielle sur le téléphone et sur la manière dont il améliorera la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. Pourtant, l’Essential PH1 s’est démarqué par ses mises à jour logicielles opportunes, et l’OV1 ne sera pas différent – avec quatre ou cinq ans de mises à jour de sécurité et un chargeur de démarrage déverrouillé pour les personnes qui souhaitent installer une ROM personnalisée. Osom prévoit également d’organiser des primes de bugs et de permettre aux experts en sécurité de sonder les défenses de confidentialité et de sécurité de l’OV1 dans le cadre d’un programme de développement plus tard cette année.

La société a également révélé que le nouveau téléphone serait livré avec un câble USB-C spécial équipé d’un Switch physique. Le Switch permettra aux utilisateurs de basculer entre les modes de transfert de données et de charge uniquement, et cela fonctionnera, bien sûr, avec d’autres téléphones. Cela offrira soi-disant une couche de protection contre des choses comme le juice-jacking et les attaques USB killer.

Osom ne s’attend pas à ce que le nouveau téléphone se vende en grand nombre au début et adoptera une approche de vente directe avec l’OV1 aux États-Unis. Le nouveau téléphone sera également disponible en Europe via Amazon et d’autres canaux, mais ce sera un marché plus difficile à percer en raison du flot de téléphones chinois d’entreprises comme Oppo, Realme, Xiaomi, Vivo, iQOO et autres.