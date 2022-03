Cinq ans plus tard, le pari de Nintendo sur Switch a payé à la pelle

La vue d’ensemble : le temps passe vite quand vous vous amusez, et c’est exactement ce que Nintendo a fait au cours des cinq dernières années avec sa console de jeu portable Switch. Le héros improbable a été accueilli avec fanfare et incertitude à parts égales, mais a réussi ses tests avec brio.

Le géant japonais du jeu tentait de rebondir après la déception de la Wii U avec une énième console portable à une époque où les systèmes traditionnels et plus puissants de Microsoft et Sony se battaient pour la suprématie.

Le président et chef de la direction de Nintendo, Satoru Iwata, qui a dirigé le développement du Switch, est décédé subitement en juillet 2015, jetant encore plus d’incertitude sur l’appareil et l’avenir de Nintendo.

Nintendo a poursuivi son chemin en lançant le Switch le 3 mars 2017 pour 299,99 $ avec une douzaine de jeux au choix, dont The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Malgré les probabilités, elle est devenue la console la plus vendue de Nintendo avec des ventes de 2,74 millions d’unités au cours du premier mois.

Nintendo a ensuite lancé une version portable du système appelée Switch Lite fin 2019 et une version améliorée de la console de base avec un écran OLED en octobre dernier.

Les choses n’ont pas vraiment beaucoup ralenti au cours des cinq dernières années. Le mois dernier, il a été révélé que le Switch avait dépassé les 100 millions d’unités vendues plus rapidement que n’importe quelle console de l’histoire. C’est également la console de salon la plus vendue de Nintendo et se classe au cinquième rang des consoles les plus vendues derrière la PlayStation 2, la famille Nintendo DS, la Game Boy et la Game Boy Color et la PlayStation 4.

Crédit image Max Harlynking, Magnus Engo