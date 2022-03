Microsoft Defender, le meilleur antivirus de l’année 2021

Il y a des années, Windows était synonyme de virus, de chevaux de Troie et d’autres subtilités. La sécurité du système d’exploitation de Microsoft était proportionnelle à sa popularité. Cependant, au fil des ans, ils ont réussi à renverser la situation. Jusqu’à ce que Defender, l’antivirus de Microsoft, soit le meilleur du secteur.

Pour cette raison, les entreprises qui ont bâti leur entreprise autour de la sécurité font pâle figure par rapport à une solution gratuite. Et de leur côté, les hackers qui exploitaient les vulnérabilités comptent désormais sur l’insouciance des utilisateurs pour délivrer leur ransomware. Windows semble plus sécurisé que jamais comme l’indique AV-Test.

AV-Test couronne Microsoft Defender meilleur antivirus en 2021

Chaque produit évalué à l’Institut AV-TEST doit subir des tests rigoureux et réalistes en laboratoire pendant une année entière. Le défi consiste à exceller constamment dans les catégories de test de protection, de performance et d’utilité. Les produits qui réussissent les tests reçoivent un certificat de sécurité testée contre les menaces informatiques.

Si un produit parvient à maintenir ses performances exceptionnelles dans plusieurs ou toutes les catégories de test tout au long de l’année, il devient candidat aux prix AV-TEST tant convoités. Ce prix bien connu en est maintenant à sa onzième édition et, pour de nombreuses entreprises, il constitue une preuve vitale que leurs efforts pour créer un produit sûr ont porté leurs fruits. Et c’est que la distinction d’un prix spécial par un institut indépendant renommé encourage un haut niveau de confiance. Non seulement dans l’industrie de la sécurité informatique, mais aussi parmi les clients des secteurs de la consommation et des entreprises.

« L’AV-TEST Institute Protection Award représente une distinction importante pour les performances de Microsoft contre les cybermenaces dans les environnements d’entreprise. Ce prix couronne et récompense les travaux de recherche et développement pour une plus grande sécurité dans Windows pour les utilisateurs en entreprise. Microsoft a démontré de manière impressionnante en 2021 que sa solution d’entreprise, ainsi que d’autres produits, fonctionne à un niveau de sécurité très élevé. »déclare Andreas Marx, PDG d’AV-TEST.