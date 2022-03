Configurer votre messagerie Outlook sera aussi simple que de scanner un QR

L’équipe Outlook n’arrête jamais de travailler sur de nouvelles fonctionnalités. Nous en voyons quelques-uns et d’autres nous échappent. Dans ce cas, la nouveauté était très évidente et nous l’avons vu sans problème. L’équipe d’Outlook souhaite nous faciliter la configuration de notre messagerie sur le smartphone en nous épargnant quelques étapes avec un QR code.

Configurez votre e-mail sur votre smartphone en lisant simplement un code QR

Le dernier correctif disponible dans Outlook est un petit code QR en haut à droite de l’application. Dans la barre de titre elle-même, qui a de plus en plus de fonctionnalités, nous trouverons cela. Ceci est juste un lien vers une fenêtre contextuelle qui nous montrera un code QR. Lorsque nous allons configurer un compte Outlook sur notre smartphone, nous pouvons sélectionner l’option de lire un code QR et notre smartphone fera tout le travail.

Cela permet à de nombreux utilisateurs de configurer facilement leur smartphone en quelques secondes grâce à un code QR et accélère le processus. Malheureusement, cette fonctionnalité n’est disponible que pour les comptes Microsoft 365 et les comptes Microsoft. Ce serait formidable si Microsoft avait développé un QR pour les comptes IMAP et POP qui sont plus compliqués à configurer depuis notre smartphone.

Pour le moment, si nous cliquons sur le code QR dans un compte non pris en charge, il n’effectuera aucune action par rapport à la fenêtre contextuelle que nous voyons dans l’autre cas. Cela nous fait gagner du temps, mais est limité aux comptes Microsoft. Nous verrons si à l’avenir le géant de Redmond propose cette même fonction dans le reste des comptes.