Samantha Cristoforetti ne sera plus commandante de l’ISS : elle devait être la première européenne à la diriger

Dans une déclaration surprise, l’ESA a annoncé que l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti ne serait plus le commandant de la Station spatiale internationale.

Crédit : NASA

L’Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé que l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti ne serait plus le commandant de la Station spatiale internationale (ISS). La décision, communiquée sur le site institutionnel de l’instance intergouvernementale, a été prise suite à une modification du plan de vol du laboratoire orbital ; cela impliquera une date d’arrivée anticipée pour l’équipage du Crew-5 et par conséquent un retour anticipé pour celui du Crew-4, dont le Cristoforetti fera partie. Ce changement empêchera notre astronaute d’assumer le rôle de commandant de l’ISS, comme cela avait été annoncé en mai de l’année dernière. Elle aurait été la première femme européenne à remplir ce rôle prestigieux et la deuxième astronaute du Bel Paese, après Luca Parmitano.

L’Agence spatiale européenne a annoncé que le plan de vol de la station spatiale avait été modifié « dans le cadre d’une activité de programmation normale », mais il semble probable que ce changement soudain ait été influencé par la guerre en Ukraine. L’ISS est en effet cogérée par plusieurs partenaires internationaux, dont les principaux sont la NASA (l’Agence aérospatiale des États-Unis) et Roscomos, l’agence spatiale russe. Suite aux sanctions imposées à Moscou pour l’invasion de l’Ukraine, le directeur général de l’agence russe a tonné sur Twitter que la station spatiale serait mise en péril. Les Russes, en effet, contrôlent le module de propulsion, tandis que les Américains contrôlent le module de puissance ; les deux sont fondamentaux pour le fonctionnement de l’avant-garde humaine dans l’espace et il n’est pas possible de faire des « séparations consensuelles », comme l’indique sur CNN l’ancien astronaute de la NASA Garrett Reisman.

Malgré la douloureuse perte du rôle de commandant, pendant sa mission, Samantha Cristoforetti sera toujours en charge du segment orbital américain (USOS), qui englobe « les modules américains, européens, japonais et canadiens de la Station spatiale », lit-on dans le communiqué. de l’ESA. Comme le précise Frank De Winne, responsable du Centre européen des astronautes, il n’est pas rare que le plan de vol de l’ISS soit modifié, « puisque le trafic de la Station spatiale internationale doit être soigneusement coordonné en fonction des besoins opérationnels ». De Winne a ajouté que, bien que Cristoforetti ne puisse plus être le commandant de l’ISS, la confiance en lui en tant que leader était néanmoins confirmée. « Elle continuera à être entièrement formée pour le poste de commandant et il est entendu que, dans le cas où le plan de vol reviendrait à celui initial, Samantha assumerait ce rôle », a déclaré l’exécutif de l’ESA.

Institutionnel – mais non sans arrière-goût amer – Commentaire de Cristoforetti : « En tant que membres d’équipage, nous sommes prêts à apporter notre contribution au besoin. C’est un honneur pour moi d’être en charge de l’USOS, et ce rôle englobe la plupart des fonctions que j’aurais assumées en tant que commandant. Cependant, je reconnais que de nombreuses personnes en Europe, en particulier des femmes, se sont inspirées de la perspective d’avoir la première femme européenne commandant de l’ISS. Je regrette que cela ne se produise pas pendant ma mission, mais nous sélectionnons une nouvelle classe d’astronautes et d’astronautes et je suis sûr que cela comprendra des femmes hautement qualifiées et déterminées qui seront prêtes, dans un avenir pas si lointain, à assumer rôles de direction ». La date de lancement de l’Expédition 68a – la mission Cristoforetti – n’a pas encore été annoncée, car il manque encore des détails sur les expériences qui seront réalisées sur l’ISS pendant son séjour à bord.