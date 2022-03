Apple suspend toutes les ventes de produits en Russie mais l’accès à l’App Store reste

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Apple a confirmé être la dernière entreprise à suspendre la vente de ses produits en Russie après l’invasion de l’Ukraine. Cupertino a déjà coupé certains utilisateurs russes d’Apple Pay en raison de sanctions contre le pays, bien qu’il n’ait pas encore bloqué l’App Store, une demande faite par le vice-Premier ministre ukrainien.

En réponse à l’invasion, Apple a suspendu toutes les ventes de produits en Russie, limité Apple Pay et supprimé RT News et Sputnik News pour les App Stores à l’extérieur du pays. Il a également désactivé les modèles de trafic et les rapports d’incidents en direct dans Apple Maps en Ukraine pour empêcher la surveillance des mouvements ukrainiens.

« Nous sommes profondément préoccupés par l’invasion russe de l’Ukraine et soutenons toutes les personnes qui souffrent à cause de la violence », a déclaré Apple dans un communiqué mardi.

La semaine dernière, le vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov, qui est également ministre de la transformation numérique, a tweeté une lettre ouverte à Tim Cook demandant à Apple de cesser de fournir ses services et produits à la Fédération de Russie, notamment en bloquant l’accès à l’App Store. Il a également récemment demandé à PlayStation et Xbox de cesser de soutenir les marchés russes.

Alors qu’Apple a maintenant accordé la plupart des demandes, il n’a pas réussi à bloquer l’App Store en Russie. Fedorov a exhorté Cook à « finir le travail » après l’annonce. « Ils tuent nos enfants, maintenant tuez leur accès ! » il a tweeté.

Les iPhones sont la troisième marque de smartphones la plus populaire en Russie, occupant 15 % du marché, derrière Xiaomi (26 %) et le leader Samsung (34 %).

Les géants de la technologie se précipitent pour agir contre la Russie en réponse à la violence en Ukraine. Intel et AMD ont arrêté les ventes de puces industrielles dans le pays, Meta a interdit aux médias publics russes de vendre des publicités sur ses plateformes, et Google a empêché les médias publics russes de gagner de l’argent sur ses services tout en limitant l’exposition à ces chaînes sur YouTube.

Déclaration complète d’Apple :

Nous sommes profondément préoccupés par l’invasion russe de l’Ukraine et soutenons toutes les personnes qui souffrent à cause de la violence. Nous soutenons les efforts humanitaires, apportons une aide à la crise des réfugiés qui se déroule et faisons tout notre possible pour soutenir nos équipes dans la région.

Nous avons pris un certain nombre de mesures en réponse à l’invasion. Nous avons suspendu toutes les ventes de produits en Russie. La semaine dernière, nous avons arrêté toutes les exportations vers notre canal de vente dans le pays. Apple Pay et d’autres services ont été limités. RT News et Sputnik News ne sont plus disponibles au téléchargement depuis l’App Store en dehors de la Russie. Et nous avons désactivé à la fois le trafic et les incidents en direct dans Apple Maps en Ukraine par mesure de sécurité et de précaution pour les citoyens ukrainiens.

Nous continuerons d’évaluer la situation et sommes en communication avec les gouvernements concernés sur les mesures que nous prenons. Nous nous joignons à tous ceux qui partout dans le monde appellent à la paix.