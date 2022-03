Parce que Google Maps se remplit de fausses critiques sur la guerre en Ukraine

« La nourriture était super ! Malheureusement, Poutine a ruiné nos appétits en envahissant l’Ukraine ». Google Maps se remplit de fausses critiques contenant des informations sur la guerre en Ukraine.

Internet devient un outil au potentiel incroyable, surtout en temps de guerre. Au cours des dernières heures, Google Maps a été rempli de fausses critiques de clubs et de restaurants russes rédigées par des utilisateurs ukrainiens pour lutter contre la désinformation en Russie. L’idée est née sur Twitter, à travers un post de @Konrad03249040. « Impliquez-vous : trouvez un magasin/bar/restaurant au hasard en Russie sur Google Maps et écrivez dans la revue ce qui se passe réellement en Ukraine » rapporte le tweet, publié le 28 février. « S’il vous plaît, diffusez l’idée. » Et de fait, l’idée a eu une excellente diffusion : elle a été retweetée par le collectif de hackers Anonymous, qui compte 273 000 abonnés, puis a atterri sur Reddit dans la section r/Ukraine, où elle a reçu des centaines de votes positifs en moins de 48 heures.

« La nourriture était excellente ! Malheureusement, Poutine nous a gâché l’appétit en envahissant l’Ukraine. Résistez à votre dictateur, arrêtez de tuer des innocents ! Votre gouvernement vous ment. Levez-vous ! Google Kiev et Putler ! [sic] et partagez-le avec tout le monde en Russie. « Ceci n’est qu’un des nombreux avis qui sont apparus sur Maps, puis diffusés sur les écrans et les partages. Le but, en fait, est d’unir les forces civiles ukrainiennes et russes pour s’opposer à Poutine et les organes gouvernementaux qui manipulent l’information sur le conflit. Dans les revues et dans les différents posts y afférents, il est toujours précisé que ce type d’initiative vise la politique agressive de Poutine et non le peuple russe, qui ces derniers jours a fait preuve de dissidence par manifestations pacifistes, malgré la dure répression mise en place par la police.

Cela n’a pas évité quelques cas de racisme au milieu de ce torrent de critiques, mais l’objectif principal reste la solidarité entre les peuples impliqués dans le conflit contre les revendications de Poutine. Un aspect réaffirmé par le nombre d’étoiles dans les critiques : « N’oubliez pas que c’est 5* pour les entreprises locales ou privées et 1* pour les bâtiments et installations gouvernementaux. La plupart des Russes ne veulent pas de cette guerre, mais ils ne peuvent pas s’exprimer activement contre Poutine », lit l’un des messages sur Reddit. Cependant, ce sont de petits détails qui éclairent les intentions de cette opération spontanée et collective.

Malheureusement, comme l’a souligné Mashable, de nombreux avis publiés commencent à disparaître. Les raisons de la suppression sont inconnues. Beaucoup pensent qu’il s’agit d’une opération automatique de Google car les SMS ne respectent pas la politique de service. Mashable attend des réponses de la part de l’entreprise, tandis qu’une partie des utilisateurs impliqués s’apprêtent à déplacer l’initiative vers Yandex Maps, l’équivalent russe de Google Maps.