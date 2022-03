Comment effectuer une recherche Google comme un pro : suivez ces conseils

Combien de fois avez-vous recherché quelque chose sur Google, pour vous retrouver à parcourir des dizaines de résultats pour localiser exactement ce que vous recherchiez ? La recherche Google peut être un outil très puissant et dans ce guide, nous passerons en revue quelques conseils utiles et les meilleures pratiques pour l’utiliser à son plein potentiel et rendre la recherche d’informations plus précise et efficace.

Allons droit au but avec les opérateurs de recherche. Aussi appelés opérateurs avancés, ce sont essentiellement des symboles et des mots de commande que vous pouvez utiliser pour filtrer les résultats d’une certaine manière…

Trouver le sens d’un mot

La recherche Google dispose d’un dictionnaire intégré dans lequel vous pouvez rechercher des mots à l’aide de l’opérateur définir : suivi du terme que vous souhaitez rechercher. Cela vous présente également les synonymes et les contraires dudit mot, ainsi qu’une phrase simple pour mieux comprendre son utilisation.

Rechercher dans un site Web spécifique

Le site: opérateur est pratique lorsque vous n’avez besoin que des résultats d’un certain domaine de site Web. Deux bons exemples, la recherche d’avis sur Netcost-security.fr ou la recherche de recommandations de la communauté sur Reddit :

Exclure les résultats

Utilisez un signe moins (-) pour exclure un terme de vos résultats de recherche. Vous pouvez également exclure de nombreux mots dans une seule requête, par exemple : recettes de pâtes -tomate -oeuf

Faire des maths

Vous pouvez utiliser Google comme une calculatrice, de l’arithmétique de base à des utilisations plus avancées : des fonctions telles que sin, log, racine carrée, etc. En utilisant l’opérateur « graphique pour », vous pouvez également tracer des graphiques détaillés pour tout.

Rechercher des types de fichiers spécifiques

Google Search a le type de fichier utile : opérateur qui renvoie des résultats basés sur n’importe quel type de fichier (pdf, xls, docx, etc.). Un exemple serait Tesla modèle 3 filetype:pdf

Convertir des unités

La conversion d’unités de mesure, de devise ou de température est très utile au quotidien et peut être effectuée avec l’opérateur « in », par exemple 20 Celsius en Fahrenheit.

L’opérateur « in » peut également être utilisé pour traduire des mots. Tapez simplement le mot que vous voulez suivi de « in » puis de la langue dans laquelle vous souhaitez traduire. Notez également que si vous entrez « convertir des unités » dans la zone de recherche, une interface utilisateur facile à utiliser apparaît qui vous permet d’effectuer tout type de conversion. Vous pouvez cliquer sur les flèches pour changer les unités et aussi la formule de chaque conversion est à votre disposition.

Rechercher la phrase exacte

Lorsque vous avez besoin de résultats contenant deux mots ou plus ensemble, entrez votre requête de recherche entre guillemets doubles, par exemple « RTX 3080 Ti Laptop GPU Review ».

Utilisation d’un astérisque

à l’intérieur des guillemets doubles agit comme un caractère générique, faisant correspondre la phrase que vous recherchez avec n’importe quel mot, renvoyant effectivement toutes les alternatives possibles de cette phrase, par exemple .

Recherche d’image inversée

Google Images a une fonctionnalité intéressante qui vous permet de télécharger une image ou de fournir l’URL d’une image et de la rechercher. Vous pouvez trouver des images similaires, ou les mêmes dans une résolution plus élevée. Vous pouvez également obtenir plus d’informations sur la photo ou vérifier l’intégrité d’une image aléatoire que vous avez trouvée en ligne.

Allez sur le site Web de Google Images, cliquez sur la petite icône d’appareil photo à droite et téléchargez l’image en question. Si vous vous retrouvez à le faire à plusieurs reprises, consultez cette extension de navigateur Chrome pour exécuter la recherche d’images Google à partir du menu contextuel du navigateur.

Obtenez des résultats pour une chose ou une autre ou les deux

L’opérateur OU peut être utilisé si vous souhaitez obtenir des résultats liés à une chose ou à une autre. Par exemple, les meilleurs jeux android OU iphone (le symbole pipe » | » fonctionne aussi). Les résultats associés à deux mots-clés ou plus simultanément peuvent être obtenus en utilisant « ET ». Cependant, notez que la recherche Google utilise AND par défaut, il n’est donc logique de spécifier AND que lorsque vous l’utilisez avec d’autres opérateurs.

Les opérateurs de recherche ne sont qu’une partie de l’histoire. Il existe d’autres outils et bonnes pratiques qui peuvent vous aider à rendre votre recherche plus productive. Une bonne méthode consiste à formuler votre requête de recherche telle qu’elle vous vient à l’esprit plutôt que d’essayer de trouver les mots-clés parfaits. Par exemple, vous pouvez poser des questions car il est très probable que d’autres personnes sur le Web se soient posées la même chose que vous recherchez.

Regrouper

Les parenthèses sont utiles lorsque vous souhaitez combiner plusieurs mots-clés et opérateurs ensemble, créant ainsi des requêtes plus complexes, par exemple des jeux AND (ps4 OR ps5)

Recherche géographique

Lorsque l’opérateur map: est utilisé, les résultats n’incluent obligatoirement que les sites Web qui présentent des cartes de l’emplacement que vous recherchez, ce qui peut être utile à des fins de recherche.

Dans le même ordre d’idées, vous pouvez utiliser l’opérateur location: et spécifier un emplacement particulier sur lequel vous souhaitez que les résultats portent. En parlant d’emplacements, vous pouvez planifier des trajets en utilisant l’opérateur « vers » pour tous les moyens de transport possibles.

Définissez des contraintes de temps dans vos résultats

Lorsque vous recherchez des nouvelles, sans parler des dernières nouvelles, il est probable que vous soyez intéressé par ce qui se passe dans un laps de temps spécifique. Google peut vous aider à affiner les résultats de manière temporelle. Après avoir saisi la requête de recherche, cliquez sur Outils, puis sélectionnez la période de votre choix.

Découvrez l’heure dans un fuseau horaire différent

Le plus souvent, lorsque vous avez besoin de connaître l’heure dans un autre pays, vous finissez par ajouter ou soustraire maladroitement votre heure locale lorsque vous pouvez simplement taper « heure » et ajouter n’importe quelle ville ou pays et Google vous donnera la réponse. Par exemple:

Quelque peu lié à cela, vous pouvez également trouver des heures/dates relatives en utilisant un langage naturel, comme ceci :

Démarrer une minuterie

Vous pouvez créer une minuterie de 5 minutes en recherchant « minuterie » ou si vous voulez quelque chose de plus spécifique, tapez « minuterie pendant 15 minutes », par exemple. Cliquer sur le compteur vous permet d’en définir un nouveau et il y a aussi une option chronomètre sur la droite.

Épeler un grand nombre

L’orthographe de grands nombres peut parfois s’avérer difficile, mais Google vous soutient. Tapez n’importe quel nombre suivi de « = anglais » et Google l’épellera pour vous. Pouvez-vous essayer d’épeler « 102 437 446 057 » ?

Vérifier le statut du vol

La recherche de votre numéro de vol vous permet d’obtenir toutes sortes d’informations à ce sujet, y compris les heures d’arrivée et d’atterrissage, le terminal de l’aéroport et la porte d’embarquement.

Recherche Avancée

Avec la recherche avancée, vous pouvez former des requêtes à l’aide des opérateurs dont nous avons parlé précédemment, mais sans avoir à les taper explicitement avec les mots-clés, car le moteur fournit une mise en page pratique avec des formulaires de texte qui font tout le travail pour vous.

Vous pouvez également trouver une recherche avancée en allant en bas à droite de Google.com, cliquez sur Paramètres puis sur Recherche avancée.

Trouver des sites similaires

Si vous aimez le contenu d’un site Web, il y a de fortes chances que vous souhaitiez en découvrir davantage et vous pouvez le faire en utilisant related : par exemple related:Netcost-security.fr

Recherche vocale

La recherche vocale est également implémentée dans la recherche Google et n’est pas limitée aux appareils mobiles (cliquez sur l’icône du micro sur le côté droit) comme un moyen plus pratique de soumettre des requêtes de recherche.

De toute évidence, vous pouvez faire bien plus que simplement taper des mots-clés aléatoires dans le champ de recherche, et ainsi profiter de chaque petite astuce que Google a mise en œuvre dans son moteur de recherche. Et si vous vous sentez suffisamment en confiance, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton « J’ai de la chance » pour accéder directement au premier résultat de votre requête de recherche.

Crédit image : iPad argenté par Pixabay