Parce que le saumon sauvage rétrécit à cause des élevages

Une équipe de recherche finlandaise a montré que les élevages de saumon sont responsables de la diminution des spécimens sauvages. Ici parce que.

Le saumon sauvage de l’Atlantique (Salmo salar) diminue de taille en raison de l’aquaculture. Selon une nouvelle étude, en effet, le prélèvement constant d’une espèce de poisson appelée mallotto ou capelan (Mallotus villosus), l’une des principales proies naturelles du saumon et le principal « ingrédient » de l’alimentation utilisée dans les élevages, pousse le saumon sauvage mûrir sexuellement avant la date prévue. En d’autres termes, ces poissons deviennent matures à un âge plus précoce et ont une taille moyenne plus petite que par le passé.

Une équipe de recherche finlandaise dirigée par des scientifiques de l’Université de Turku, qui ont travaillé en étroite collaboration avec des collègues de l’Institut finlandais des ressources naturelles, a déterminé que l’aquaculture entraîne une diminution de la taille du saumon sauvage de l’Atlantique (Luke) et le programme de recherche en biologie organique et évolutive de l’Université d’Helsinki. Les chercheurs, dirigés par le professeur Yann Czorlich, maître de conférences au Département de biologie de l’Université de Turku, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les données de plus de quarante ans de pêche commerciale sur la population indigène de saumon atlantique. C’est l’un des plus appréciés au monde pour la qualité de sa viande. Les chercheurs ont utilisé un modèle « multispécifique et multifactoriel ».

Le professeur Czorlich et ses collègues précisent que les activités humaines peuvent être de puissants moteurs sélectifs sur les espèces animales sauvages, en particulier les poissons qui sont prélevés en grandes quantités pour se nourrir. Cela peut entraîner des changements évolutifs rapides, tels que ceux observés chez le saumon atlantique, les poissons qui éclosent dans les rivières, mûrissent dans les mers/océans et retournent dans les écosystèmes d’eau douce pour frayer. L’homme agit sur l’évolution de ces animaux à travers deux moteurs sélectifs, l’un direct et l’autre indirect : d’une part il y a la pêche au filet dans les rivières, qui fait de la « sélection contre la maturation prématurée », d’autre part la pêche des capelans utilisés pour nourrir le saumon à la ferme, ce qui fait de la « sélection contre la maturation tardive ».

« La récolte commerciale d’une importante espèce de proie du saumon, le capelan, semble avoir propulsé indirectement l’évolution du saumon atlantique vers des individus plus jeunes et plus petits », ont écrit les auteurs de l’étude dans un communiqué de presse. « Nos résultats identifient donc une nouvelle voie indirecte par laquelle l’aquaculture du saumon atlantique peut affecter les populations sauvages de la même espèce et soulignent l’importance d’identifier des sources de protéines alternatives et durables pour l’industrie aquacole », ont commenté les experts. Les détails de la recherche « L’activité de pêche humaine a des conséquences directes et indirectes sur la taille du saumon » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Science.