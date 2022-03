Harcelée et insultée : une journaliste se fait passer pour une adolescente de 13 ans pour enquêter sur les dangers du métaverse

Grooming, matériel sexuel, insultes racistes et menace de viol : c’est ce que la femme a réalisé lors de son expérience sur VRChat, une plateforme virtuelle en ligne que les utilisateurs peuvent explorer avec des avatars 3D.

Un journaliste de BBC News a fait semblant d’être une fille de 13 ans pour montrer les risques auxquels les mineurs sont soumis dans certaines applications Metaverse. Grooming, matériel sexuel, insultes racistes et menace de viol : c’est ce que la femme a réalisé lors de son expérience sur VRChat, une plateforme virtuelle en ligne que les utilisateurs peuvent explorer avec des avatars 3D. Le chef de la Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants (NSPCC), Andy Burrows, a déclaré que l’enquête de la BBC avait révélé « une combinaison toxique de risques ».

Risques à partir de l’enregistrement : il n’y a aucun contrôle sur celui-ci. Pour entrer dans VRChat, le journaliste a simplement utilisé un compte Facebook, sans avoir à vérifier son âge. Une fois entrée sur la plateforme virtuelle, elle s’est retrouvée dans des pièces occupées par des avatars désireux de simuler des rapports sexuels, on lui a montré des jouets sexuels et des préservatifs, en plus d’être approchée par « de nombreux hommes adultes », rapporte la BBC.

Le journaliste a été confronté à un militant resté anonyme pour des raisons de sécurité qui a passé des mois à enquêter sur VRChat. Les témoignages recueillis parlent d’enfants obligés de se faire caresser et de mimer l’acte sexuel avec d’autres avatars contrôlés par des adultes. Un autre homme prétend que les avatars peuvent « se déshabiller et faire des choses innommables ». D’autres encore parlent de « jeux de rôle érotiques ».

VRChat est organisé comme un lieu plein de pièces où les utilisateurs peuvent interagir et réaliser des activités via des avatars en trois dimensions. Il y a des endroits comme des restaurants et des fast-foods, mais aussi des clubs de strip-tease et d’autres types de chambres pour adultes. Le problème est qu’il n’y a pas de filtre qui sépare le contenu : tout est à portée de main pour tout le monde, adultes ou enfants. « Il s’agit d’un produit dangereux dans la manière dont il a été conçu, en raison d’un oubli et d’une négligence. Nous voyons des produits lancés sans aucune considération de sécurité », a déclaré Andy Burrows.

VRChat peut être considéré comme une forme de Metaverse, la nouvelle plate-forme que Meta de Mark Zuckerberg vise également beaucoup. La réalité virtuelle est centrale, et ce n’est pas un hasard si l’un des principaux investissements de l’entreprise concerne le visualiseur Oculus Quest. Dans ce cas précis, VRChat n’est pas une application Meta, mais elle est facilement téléchargeable sur son ensemble de réalité virtuelle. De son côté, la société affirme disposer d’outils, tels que des bulles, qui permettent aux joueurs de bloquer d’autres utilisateurs. Il cherche également à apporter des améliorations à la sécurité et à apprendre comment les gens interagissent dans ces espaces.