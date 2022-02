Comment l’Ukraine reçoit des dons de crypto-monnaie

L’Ukraine est l’un des pays les plus actifs sur le front de la crypto-monnaie : dans le Chainalysis Global Crypto Adoption Index, elle se classe au quatrième rang, avec environ 8 milliards de dollars de crypto-monnaie circulant dans le pays chaque année.

Plus de 9,9 millions de dollars de crypto-monnaies ont été donnés à des groupes ukrainiens depuis que la Russie a attaqué le pays le 24 février, selon le cabinet de recherche Elliptic. Le gouvernement ukrainien lui-même a affirmé via Twitter qu’il accepte les dons en Bitcoin, Ether et Tether. Par conséquent, plusieurs organisations autonomes décentralisées (DAO) ont été formées pour collecter des fonds en vendant des NFT pour le peuple et l’armée ukrainiens.

L’Ukraine est l’un des pays les plus actifs sur le front des crypto-monnaies, compte tenu des rares opportunités d’investissement en dehors du marché immobilier : dans le Chainalysis Global Crypto Adoption Index, elle occupe la quatrième place, avec environ 8 milliards de dollars de crypto-monnaie traversant le pays chaque année. Avant l’Ukraine, il n’y a que le Vietnam, l’Inde et le Pakistan. L’an dernier, le pays, grâce à son activité d’exportation informatique, a enregistré un volume de 6,8 milliards de dollars. Il a également officiellement légitimé le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, dans une loi qui réglemente les actifs financiers numériques et offre une protection contre la fraude.

Tether est l’une des crypto-monnaies les plus populaires du pays, en partie parce que de nombreux citoyens ont l’habitude de travailler avec le dollar comme monnaie de réserve. En ces jours de guerre, la demande pour cette crypto-monnaie est si élevée en Ukraine qu’elle a cassé son ancrage au dollar et se négocie au-dessus de 1,10 $, rapporte The Verge. « Il est parfaitement normal d’avoir des piles de dollars physiques », déclare Illia Polosukhin, co-fondatrice ukrainienne de NEAR Protocol, un concurrent d’Ethereum. « Vous ne faites pas confiance à la monnaie locale et en plus vous ne faites pas confiance aux banques. »

Flightradar24 est détraqué : trop d’utilisateurs veulent suivre les vols pendant l’invasion de l’Ukraine

Cela pourrait expliquer pourquoi tant de partisans de la crypto-monnaie et du web3 se sont rassemblés à travers le pays après l’invasion russe du 24 février. Parmi ceux-ci figure Vitalik Buterin, le créateur d’Ethereum, qui a affiché son soutien à l’Ukraine, ainsi qu’avoir annoncé Unchain.fund, une initiative visant l’aide humanitaire, sur Twitter. Le collectif punk rock féministe russe Pussy Riot a également lancé UkraineDAO, dans le but d’utiliser « la puissance de la technologie et de la communauté web3 pour lever des fonds ». Il y a aussi RELI3F, un autre projet humanitaire créé par des artistes NFT pour soutenir le peuple ukrainien.

Toujours sur Twitter, le PDG de FTX a annoncé que la société avait fait don de 25 dollars à chaque Ukrainien, invitant les autres utilisateurs à faire de même. L’objectif de ces groupes DAO est de créer des réseaux peer-to-peer pour préserver la connectivité Internet, même en cas de défaillance des fournisseurs de services centralisés. En bref, une solidarité collective a explosé ces jours-ci qui utilise la technologie et les crypto-monnaies pour prêter une main concrète en temps de guerre. « Tout le monde s’est réuni pour trouver comment aider », a déclaré Yev Muchnik, un avocat d’origine ukrainienne vivant maintenant aux États-Unis, à The Verge.