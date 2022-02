Comparez votre processeur comme un pro avec Cinebench

Cinebench est une suite de tests multiplateformes dans le monde réel qui évalue les capacités matérielles de votre ordinateur. Les améliorations apportées à Cinebench Release 23 reflètent les avancées globales de la CPU et de la technologie de rendu au cours des dernières années, fournissant une mesure plus précise de la capacité de Cinema 4D à tirer parti de plusieurs cœurs de CPU et des fonctionnalités de processeur modernes disponibles pour l’utilisateur moyen. Le meilleur de tous, gratuit.

Depuis plus d’une décennie, Cinebench est un outil populaire pour évaluer les performances du matériel. Les scores Cinebench sont utilisés par les administrateurs système pour prendre des décisions d’achat, les journalistes pour examiner le matériel, les fabricants de matériel pour optimiser leurs derniers produits, ainsi que les propriétaires d’ordinateurs pour évaluer leur système individuel.

Les améliorations apportées à Cinebench reflètent les avancées globales de la CPU et de la technologie de rendu ces dernières années, fournissant une mesure plus précise de la capacité de Cinema 4D à tirer parti de plusieurs cœurs de CPU et des fonctionnalités de processeur modernes disponibles pour l’utilisateur moyen.

Cinebench R23 est la version la plus récente du benchmark (voir comment nous l’utilisons pour tester les derniers processeurs Ryzen), mais Cinebench R20 est encore largement utilisé pour les tests, vous pouvez choisir et télécharger cela en choisissant la version appropriée dans le menu des options de téléchargement . Nous hébergeons également Cinebench R15 pour Windows et Mac pour les mêmes raisons.

Performances du processeur principal (CPU)

Le scénario de test utilise toute la puissance de traitement de votre système pour rendre une scène 3D photoréaliste (à partir de l’animation virale « No Keyframes » d’AixSponza). Cette scène utilise divers algorithmes pour stresser tous les cœurs de processeur disponibles.

En fait, Cinebench peut mesurer des systèmes avec jusqu’à 256 threads de processeur. Cette scène de test contient environ 2 000 objets qui contiennent à leur tour plus de 300 000 polygones au total et utilisent des réflexions nettes et floues, des éclairages de zone, des ombres, des shaders procéduraux, l’anticrénelage et bien plus encore. Le résultat est affiché en points (pts). Plus le nombre est élevé, plus votre processeur est rapide.

Performances de la carte graphique (OpenGL)

Cette procédure utilise une scène 3D complexe représentant une poursuite en voiture (créée par renderbaron) qui mesure les performances de votre carte graphique en mode OpenGL. Les performances dépendent de divers facteurs, tels que le processeur GPU de votre matériel, les pilotes utilisés. La carte graphique doit afficher une énorme quantité de géométrie (près d’un million de polygones) et de textures, ainsi qu’une variété d’effets, tels que des environnements, des cartes de relief, de la transparence, de l’éclairage et plus encore pour évaluer les performances dans différentes disciplines et donner un bon aperçu moyen des capacités de votre matériel graphique. Le résultat est mesuré en images par seconde (fps). Plus le nombre est élevé, plus votre carte graphique est rapide.

Qui devrait utiliser Maxon Cinebench ?

Quiconque a besoin d’évaluer les performances du matériel doit ajouter Maxon Cinebench à l’arsenal d’outils de test. Les administrateurs système peuvent utiliser Cinebench pour prendre des décisions d’achat, les journalistes peuvent utiliser les résultats pour examiner le matériel, les fabricants de matériel peuvent utiliser les commentaires pour optimiser leurs derniers produits. Tout propriétaire d’ordinateur peut évaluer son système individuel. Contrairement aux benchmarks abstraits, qui ne testent que des fonctions spécifiques des CPU ou des GPU, Cinebench offre un benchmark du monde réel qui intègre les tâches courantes d’un utilisateur dans CINEMA 4D pour mesurer les performances d’un système. Pour ceux qui doivent effectuer une quantité importante de tests, Cinebench fournit également une option de ligne de commande, permettant aux utilisateurs d’exécuter des procédures de test automatisées.

Quoi de neuf:

Cinebench R23 prend désormais en charge les systèmes informatiques alimentés par M1 d’Apple

Cinebench est maintenant basé sur le dernier code de la version 23 utilisant des compilateurs mis à jour et a un temps d’exécution minimum activé par défaut (auparavant caché dans les préférences)

Cinebench R23 fournit une précision de référence améliorée pour les processeurs actuels et de prochaine génération afin de tester si une machine fonctionne de manière stable avec une charge de processeur élevée, si la solution de refroidissement d’un ordinateur de bureau ou d’un ordinateur portable est suffisante pour que des tâches plus longues fournissent le plein potentiel du processeur, et si une machine est capable de gérer des tâches 3D exigeantes dans la vie réelle.

Les utilisateurs ont désormais la possibilité de tester directement les performances d’un seul cœur sans activer manuellement l’option « Benchmark avancé ». Le « benchmark avancé » permet aux utilisateurs de définir des durées d’exécution minimales arbitraires pour tester le matériel pendant des périodes encore plus longues.

En raison des modifications apportées au code et au compilateur, les valeurs de score Cinebench sont réajustées sur une nouvelle plage afin qu’elles ne soient pas comparées aux scores des versions précédentes de Cinebench.

Cinebench R23 ne teste pas les performances du GPU.

Cinebench R23 ne se lancera pas sur des processeurs non pris en charge. Sur les systèmes ne disposant pas de suffisamment de RAM pour charger la scène de test, un avertissement s’affichera et le benchmark CPU ne sera pas exécuté.

Les tâches en arrière-plan peuvent influencer de manière significative la mesure et créer des résultats divers. C’est toujours une bonne idée d’arrêter tous les programmes en cours d’exécution et de désactiver toute vérification antivirus ou indexation de disque, mais il est impossible d’éliminer tous les processus d’arrière-plan. Les systèmes d’exploitation modernes effectuent diverses tâches en arrière-plan qui ne peuvent ou ne doivent pas être désactivées, même si elles peuvent avoir une influence mineure sur les résultats.

Les résultats des tests peuvent varier légèrement car il est impossible de désactiver toutes les tâches d’arrière-plan du système d’exploitation. Ces tâches sont un facteur qui peut avoir une légère influence sur les mesures. De plus, les ordinateurs et les cartes graphiques modernes ajustent dynamiquement les vitesses d’horloge en fonction des conditions environnementales telles que la puissance et la température. Par exemple, les processeurs réduiront la vitesse d’horloge lorsqu’ils chauffent trop pour permettre le refroidissement et éviter les dommages. Avec de nombreux processeurs modernes, l’inverse est également vrai. Ils sont capables de s’overclocker lorsque la température est suffisamment basse. Par conséquent, un système fraîchement démarré dans un environnement relativement frais fonctionnera généralement plus rapidement que le même système qui a effectué des tests de performance pendant plusieurs heures dans un bureau chauffé.

Il est également possible de lancer MAXON Cinebench avec des options de ligne de commande. Veuillez vous référer au manuel de votre système d’exploitation pour savoir comment démarrer une application à l’aide de la ligne de commande. Après le nom de l’application, entrez l’une des options répertoriées ci-dessous. MAXON Cinebench sera alors exécuté, exécutera le test spécifié, puis quittera et affichera le résultat dans la console de ligne de commande. Le résultat n’est pas enregistré dans un fichier.

Les options de ligne de commande suivantes sont disponibles : g_CinebenchCpu1Test=true – exécute uniquement la procédure de test Single Core g_CinebenchCpuXTest=true – exécute uniquement la procédure de test multicœur g_CinebenchAllTests=true – exécute toutes les procédures de test de manière séquentielle g_CinebenchMinimumTestDuration=100 – définit une durée de test minimale de 100 secondes

Pour obtenir un journal de console approprié sous Windows, vous devez ajouter une commande supplémentaire avant le nom de l’exécutable Cinebench. Exemple: start /b /wait « parentconsole » Cinebench.exe g_CinebenchAllTests=true



Remarque : Les résultats des tests peuvent varier légèrement car il est impossible de désactiver toutes les tâches en arrière-plan du système d’exploitation. Ces tâches sont un facteur qui peut avoir une légère influence sur les mesures. De plus, les ordinateurs et les cartes graphiques modernes ajustent dynamiquement les vitesses d’horloge en fonction des conditions environnementales telles que la puissance et la température. Par exemple, les processeurs réduiront la vitesse d’horloge lorsqu’ils chauffent trop pour permettre le refroidissement et éviter les dommages. Avec de nombreux processeurs modernes, l’inverse est également vrai. Ils sont capables de s’overclocker lorsque la température est suffisamment basse. Par conséquent, un système fraîchement démarré dans un environnement relativement frais fonctionnera généralement plus rapidement que le même système qui a effectué des tests de performance pendant plusieurs heures dans un bureau chauffé.