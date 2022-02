Valve Steam Deck : comment savoir si vos jeux tournent

Le PC portable Steam Deck de Valve est l’un des plus grands espoirs pour les consoles en 2022. C’est un PC portable pour tous vos jeux préférés. Bien que le constructeur Valve s’appuie sur un système Linux, les jeux qui ne sont pas compilés pour lui devraient également tourner à l’avenir via la virtualisation Windows Wine.

Valve travaille en étroite collaboration avec les fabricants lors de la conversion pour adapter progressivement la plupart des titres Steam à la console.

Cependant, une telle conversion peut avoir pour conséquence que les jeux convertis ne fonctionnent pas complètement sans erreur. Si vous voulez savoir quels jeux de votre bibliothèque Steam tournent sur Valve Steam Deck, procédez comme suit :

Le site Steam Deck Check

Allez sur https://store.steampowered.com/steamdeck/mygames et connectez-vous si nécessaire.

Valve propose son propre site Web de vérification qui vous indique quels jeux sont compatibles.

Une fois connecté, Steam fait défiler pour voir quels jeux sur la plate-forme sont exécutables. Pour vous donner une orientation approximative, je vais prendre mon compte Steam comme exemple. Cela comprend actuellement 1 215 jeux PC.

Valve classe ces plus de 1 200 jeux en quatre catégories :

1. « Titres vérifiés pour Deck »

Tous les jeux qui fonctionnent sans problème après la vérification de compatibilité entrent dans la première catégorie. Autrement dit, l’affichage du pont Steam affiche correctement tout le contenu et les commandes intégrées fonctionnent sans paramètres supplémentaires. De ma bibliothèque, 54 titres (4,4 %) entrent dans cette catégorie. Sans surprise, ceux-ci incluent les propres titres de Valve Half-Life 2, Portal 2 ou Left 4 Dead 2. Mais aussi des classiques établis de la console en font partie : Enslaved – Odyssey to the West, Dark Souls II ou Metal Gear Solid V : The Phantom Pain.

2. « Pistes jouables sur le pont »

La deuxième catégorie comprend tous les titres jouables. Bien qu’ils fonctionnent généralement, ils nécessitent des étapes supplémentaires pour que vous puissiez les jouer. Cela inclut les configurations graphiques et sonores et les affectations de touches.

Un maigre 48 jeux (3,9%) sont tombés dans cette catégorie de ma bibliothèque. Sans surprise, il existe également des jeux développés pour les contrôles souris-clavier classiques : Deus Ex, Cities Skylines ou encore Command & Conquer Remastered Collection. D’autres jeux comme Civilization VI devraient fonctionner confortablement grâce à la prise en charge de l’écran tactile.

3. « Jeux non pris en charge »

Une petite poignée de jeux (9 au total, 0,7 % de ma bibliothèque Steam) ne fonctionnent pas. Il n’y en a pas beaucoup, mais le choix est surprenant. Avec For Honor, Darksiders, Just Cause 2 et Bright Memory Infinite, ce sont des jeux bien connus et établis.

Incidemment, « non pris en charge » ne signifie pas nécessairement que les jeux ne fonctionnent pas du tout. En raison de modifications, de packages supplémentaires ou de mises à jour ultérieures, ils peuvent toujours fonctionner sur Steam Deck. Mais si et quand n’est pas clair.

Steam Deck ne prend pas en charge une poignée de jeux.

4. « Jeux non testés »

Valve n’a pas encore testé la part du lion – 1 149 jeux (un bon 94 %) de ma collection. Et cela pourrait être le cas pour de nombreux joueurs disposant d’une grande bibliothèque. On ne sait pas si tel ou tel titre préféré est en cours d’exécution, et il n’est même pas garanti que Valve déploiera une mise à jour pour de tels jeux.

Et cela laisse l’arrière-goût fade que le Steam Deck de Valve pourrait subir un sort similaire à celui de la Steam Machine, du Steam Link et du Controller : attendu par les fans comme une alternative aux consoles établies, le produit gagne une existence de niche et meurt d’une mort matérielle lente. Mais peut-être – et espérons-le – nous nous trompons et le puissant package mobile assure une position sur le marché très disputé des jeux.

Au fait, dans un autre article, nous avons toutes les questions et réponses sur le Steam Deck pour vous.