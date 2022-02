Les dépenses des consommateurs dans les applications d’abonnement ont augmenté de 41 % l’an dernier pour atteindre 18,3 milliards de dollars

Pourquoi c’est important : les utilisateurs mobiles dépensent plus que jamais en applications et en abonnements. Sensor Tower, dans son dernier rapport de renseignement, a déclaré que les 100 meilleures applications non liées au jeu et basées sur un abonnement ont généré collectivement 18,3 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 41% par rapport aux 13 milliards de dollars que les applications d’abonnement ont rapporté à la maison en 2020.

Près de 75 % des dépenses des consommateurs pour les applications d’abonnement ont été effectuées via l’App Store d’Apple, Google Play ne contribuant qu’à hauteur de 4,8 milliards de dollars dans le monde. Cela dit, les utilisateurs d’Android ont augmenté leurs dépenses en applications d’abonnement de 78 % par rapport à ce qu’ils ont dépensé en 2020. Les dépenses des utilisateurs d’iPhone n’ont augmenté que de 31 % d’une année sur l’autre.

La croissance des dépenses d’applications d’abonnement aux États-Unis a largement reflété ce qui a été observé à l’échelle mondiale, mais à plus petite échelle.

YouTube était le premier producteur de revenus au monde parmi les applications d’abonnement en 2021, suivi du service de rencontres Tinder et du service de webtoon japonais Piccoma. Google One, le service de stockage en nuage du géant de la recherche pour le marché grand public, et Disney+ complètent le top cinq.

Aux États-Unis, Google One a ouvert la voie, suivi de Disney+, YouTube, HBO Max et Tinder, dans cet ordre.

Sensor Tower estime qu’à mesure que les plates-formes continuent d’expérimenter les abonnements comme moyen d’attirer les créateurs de contenu et de fidéliser le public, le nombre d’applications les plus populaires qui adoptent le modèle augmentera probablement au cours des prochains trimestres.

Vos dépenses en applications par abonnement ont-elles augmenté au cours de la dernière année ? Mis à part le streaming, quel genre de choses achetez-vous avec les abonnements ? Tacos, peut-être ?