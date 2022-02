Un adolescent gagne 1 800 $ de sa mère pour s’être abstenu des réseaux sociaux pendant six ans

En bref : la plupart des gens de nos jours auraient du mal à rester en dehors des réseaux sociaux pendant six jours, et c’est particulièrement vrai avec les adolescents. Mais un de 12 ans a réussi à résister aux tentations de TikTok, Instagram et toutes les autres plateformes pendant six années entières, pour lesquelles il a été récompensé de 1 800 $ par sa mère.

CNN rapporte qu’en 2016, Lorna Goldstrand Klefsaas a défié son fils de 12 ans, Sivert, de rester en dehors des réseaux sociaux jusqu’à ce qu’il atteigne 18 ans, avec la promesse d’un prix en argent le jour de son anniversaire s’il réussissait l’exploit.

Lorna dit que l’idée est venue d’un défi qu’elle a entendu à la radio appelé « 16 pour 16 » qui impliquait une mère donnant à sa fille de 12 ans 1 600 $ le jour de son seizième anniversaire si elle restait en dehors des réseaux sociaux jusqu’à ce moment-là. Lorna a proposé à son fils le même défi, mais l’a changé en six ans et a ajouté 200 $ supplémentaires – 18 pour 18, essentiellement.

Heureusement pour Sivert, il n’a pas beaucoup utilisé les réseaux sociaux lorsqu’il a pris le pari – la seule application qu’il avait était Snapchat, qu’il avait supprimée un jour après l’avoir essayée. « Je ne dirais pas qu’il y a jamais eu un moment où j’ai pensé que j’étais sur le point de craquer », a-t-il déclaré. « Au fil du temps, c’était plus une question de fierté. »

Sivert a déclaré que ses amis l’avaient aidé à se tenir au courant de toutes les dernières tendances sur les réseaux sociaux. Il a également apprécié de pouvoir éviter le « drame inutile » qui accompagne souvent Facebook, Instagram, etc. Il y avait aussi d’autres avantages, notamment avoir plus de temps pour se concentrer sur les notes et le sport.

Lorsqu’on lui a demandé s’il allait sauter dans le monde des médias sociaux maintenant que le pari est terminé, Sivert dit qu’il a déjà rejoint Instagram, bien que les années passées l’aient laissé moins assuré que la plupart des adolescents. « Il y a certainement une courbe d’apprentissage », a déclaré Sivert. « Je vois mes amis survoler leurs applications de médias sociaux et je ne peux pas encore le faire. »

Le défi a été en partie lancé par les sœurs de Sivert, qui, selon Lorna, se sont «trop absorbées» dans leurs applications en grandissant. « Cela affectait leur humeur, leurs amitiés et était une sorte de dépresseur », a-t-elle déclaré. Il a été rapporté l’année dernière que Facebook avait compris l’impact négatif d’Instagram sur la santé mentale des adolescentes.

En 2019, cet écrivain a eu du mal à durer à peine trois semaines sans réseaux sociaux. Son absence est devenue un peu plus facile au fil du temps, mais j’avoue avoir été soulagé en revenant à son étreinte addictive.