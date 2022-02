Unreal Engine 5 entre en préversion, franchissant une autre étape avant la sortie complète

Quelque chose à espérer : cette semaine, Epic Games a annoncé la dernière étape avant la sortie complète d’Unreal Engine 5. Les jeux utilisant le moteur de jeu de nouvelle génération devraient commencer à être livrés plus tard cette année.

Depuis qu’Unreal Engine 5 est entré en accès anticipé l’année dernière, les développeurs ont expérimenté et montré d’incroyables fonctionnalités graphiques de nouvelle génération comme le système de micro-polygone Nanite et le système d’éclairage global en temps réel Lumen. Maintenant que le moteur est en avant-première, Epic Games se dit prêt à tester toutes les fonctionnalités prévues pour la version finale.

Le moteur de jeu n’est pas encore prêt pour la production. Epic avertit les développeurs de continuer à utiliser des copies de projets pour expérimenter les ajouts de l’aperçu. Cependant, cela les encourage à tester les choses et à signaler tout problème. Epic a également ajouté que Lumen et Nanite ne sont pas encore adaptés aux « flux de travail hors jeu ». Hollywood va donc devoir attendre pour l’utiliser dans des productions en direct comme le Mandalorian.

La version de prévisualisation promet des améliorations à Nanite et Lumen, comme le traçage de rayons matériel complet pour ce dernier. Les autres fonctionnalités améliorées incluent Virtual Shadow Maps, Path Tracer, World Partition, One File Per Actor, Control Rig et MetaSounds.

Une toute nouvelle fonctionnalité de l’aperçu est Large World Coordinates, qui permet aux développeurs de créer plus facilement des mondes plus grands. Distance Matching et Pose Warping sont des ajouts qui permettent à un ensemble défini d’animations de s’adapter à un ensemble plus large de mouvements. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités d’animation, citons Anim Blueprint Templates, IK Rig et IK Retargeter.

Jusqu’à présent, le propre Fortnite d’Epic est le seul jeu commercial disponible qui fonctionne sur Unreal 5. En décembre, Epic a également publié The Matrix Awakens – une démo technologique montrant ce que le moteur à venir pourrait réaliser sur les consoles de la génération actuelle. Les jeux lancés cette année sur UE5 incluent Ark II, Redfall et STALKER 2: Heart of Chernobyl. Parmi les autres jeux dont l’arrivée sur le moteur a été confirmée, citons Black Myth: Wukong, Dragon Quest XII et ILL.