Les rendus fuites de Pixel 7 Pro suggèrent plus de la même chose de Google

Moulin à rumeurs : Google a eu un lancement extrêmement réussi avec la série Pixel 6, du moins là où elle était disponible, et il semble que la société ne secoue pas trop la formule pour son successeur. Les rendus pour le Pixel 7 Pro, qui ont fait surface assez tôt compte tenu de sa fenêtre de lancement prévue en octobre, révèlent une conception similaire au modèle de l’année dernière, à l’exception d’un module de caméra remanié qui se fond désormais dans le cadre.

Google a fait ses adieux à sa conception de téléphone sûre mais fade avec le lancement de ses Pixel 6 et 6 Pro. Bien qu’il ne soit pas aussi élégant que d’autres rivaux dans l’espace Android/iOS, le design carré et la finition bicolore sont devenus instantanément reconnaissables et uniques au dernier produit phare de Google.

Alors qu’il était prudent de supposer que Google s’en tiendrait à ce langage de conception pour le prochain Pixel 6a basé sur la valeur, le produit phare Pixel 7 Pro qui devrait être lancé à l’automne ne sera apparemment pas si différent non plus.

Basé sur des rendus divulgués partagés par Onleaks (via Smartprix), le Pixel 7 Pro semble presque identique au 6 Pro actuel, à l’exception des objectifs plus grands de la visière (potentiellement sujets à changement) et d’un module repensé qui fusionne avec celui du téléphone. cadre pour une finition plus soignée.

Avec 8,7 mm d’épaisseur (11,7 mm avec la visière), le Pixel 7 Pro devrait également être 0,2 mm plus fin que son principal rival Android pour cette année, le Galaxy S22 Ultra. D’autres détails incluent deux haut-parleurs stéréo et USB-C en bas, un emplacement SIM sur le côté gauche et des boutons d’alimentation + volume sur la droite.

En ce qui concerne les composants internes, 9to5Google a récemment rapporté que le géant de la recherche travaillait sur une puce GS201 Tensor de 2e génération avec le modem Exynos 5300 de Samsung pour les appareils nommés « Cheetah » et « Panther », c’est-à-dire les Pixel 7 et 7 Pro.

La conception matérielle de Google a radicalement changé l’apparence du Pixel au fil des ans, le Pixel 3 XL et son encoche laide étant sans doute le point le plus bas de la série. Avec le Pixel 6, cependant, il semble que Google ait enfin trouvé un look emblématique qu’il continuera à affiner sur plusieurs générations.