Meta a lancé Reels sur Facebook dans plus de 150 pays à travers le monde

Meta étend la portée mondiale à Reels. Reels est un clone de TikTok pour réaliser des vidéos divertissantes et immersives. Les créateurs de contenu pouvaient désormais créer les bobines sur Facebook. Vous auriez accès aux bobines sur les appareils iOS et Android dans plus de 150 pays dans le monde. Meta visait à apporter plus d’enthousiasme et de divertissement aux créateurs du monde entier avec des vidéos courtes, longues et mixtes.

En plus d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, les bobines Facebook contiendraient plus de fonctionnalités et une expérience graphique incroyable. Vous pouvez également créer des effets audio et AR sur des rouleaux. Vous pouvez commenter une bobine, la partager avec vos amis et suivre les créateurs à travers les bobines. Les bobines seraient visibles dans le flux Facebook. Meta a ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et élargi sa portée mondiale. En savoir plus sur eux.

Que sont les bobines sur Facebook ?

Reels ressemble à TikTok. Comme vous aviez l’habitude de faire des vidéos sur TikTok, c’est vrai pour les rouleaux. Cependant, Reels sur Facebook possède de nombreuses fonctionnalités, telles que la musique, les effets AR, l’audio, les superpositions de texte, l’assemblage de différentes vidéos, et bien plus encore. À l’aide de votre appareil mobile Android ou Apple, vous pouvez créer vos bobines sur Facebook et les partager avec vos fans. Ils peuvent regarder vos bobines sur le flux. Il existe également une section Reels dédiée aux nouveaux utilisateurs. Cela peut donner plus de couverture et de meilleures chances de gagner plus d’argent.

Caractéristiques des moulinets

Meta a permis aux créateurs de tirer pleinement parti des rouleaux sur Facebook. Les bobines sont accessibles et vous pouvez créer vos propres bobines sans problème. Vous pouvez les créer à partir du haut du flux. De plus, l’ajout de vidéos à partir de votre pellicule est très facile à mélanger avec votre créativité. Découvrez les outils d’édition qui peuvent vous aider à créer des bobines merveilleuses et impressionnantes.

l’audio

Les bobines Facebook vous offrent une fonction d’édition merveilleuse et précise. Vous pouvez ajouter de l’audio à vos vidéos à partir de la bibliothèque musicale de Facebook. L’ajout d’audio à partir d’une autre vidéo est également possible et vous pouvez définir le moment et la position de l’audio dans votre vidéo pour en faire une expérience inoubliable pour le public. En plus de télécharger de l’audio, vous pouvez créer le vôtre et enflammer le public en le partageant.

Vitesse

Faites une vidéo rapide ou lente selon le genre de votre public. Mélangez les différentes vitesses dans différents segments de votre vidéo pour attirer plus de spectateurs et de likes.

Effet RA

Les bobines Facebook vous fournissent également une bibliothèque de réalité augmentée. Grâce à cette bibliothèque, vous pouvez animer l’enthousiasme de votre public et capter toute son attention. Outre l’effet AR par défaut, vous pouvez utiliser les effets AR de développeurs tiers.

Temps et compte à rebours

Avec Facebook Reels, vous n’avez pas besoin d’appuyer sur le bouton pour créer les rouleaux. Au lieu de cela, vous pouvez définir le timing et créer manuellement le clip audio ou vidéo sans perdre la lueur de vos bobines.

Clips

Vous pouvez assembler plusieurs clips à partir de la galerie ou de la pellicule. Cela peut être une fonctionnalité parfaite pour capter la plus grande attention de votre public.

Ces fonctionnalités ressemblent à TikTok. Cependant, Facebook compte plus de 1,9 milliard d’utilisateurs, ce qui peut donner aux bobines une légèreté illimitée sur TikTok et peut devenir la prochaine fonctionnalité Facebook célèbre pour les créateurs de contenu.

Les bobines Facebook vous permettent de vous connecter avec de nouveaux publics

Les créateurs de contenu peuvent élargir leur audience via les bobines Facebook de différentes manières, comme indiqué ci-dessous :

Faites-vous découvrir

Vous pouvez avoir une accessibilité illimitée aux abonnés et au public qui ont le même intérêt que vos bobines partagées. Plus d’obstructions basées sur la limite d’abonnés existants. Les bobines Facebook vous permettent d’aller au-delà de la raison. Vos bobines drôles, créatives et inspirantes peuvent atteindre plus de publics et vous pouvez gagner plus de réputation. C’est ainsi que les fonctionnalités nouvellement ajoutées des bobines sur Facebook peuvent défier TikTok.

Montrez-vous en groupe

Vous pouvez exprimer votre talent sans hésitation dans le Feed et dans les Groupes. Le sentiment partagé d’amélioration et de réussite peut stimuler plus de créativité et de vitalité dans vos bobines. Les administrateurs et les membres du groupe peuvent également profiter de bobines amusantes, créatives et divertissantes.

Partagez les bobines Instagram sur Facebook

Il s’agit d’une fonctionnalité limitée jusqu’à présent. Seuls quelques créateurs de bobines Instagram peuvent partager leurs bobines sur Facebook. Instagram leur montrerait une recommandation à partager sur Facebook. Cependant, le choix de partager appartient uniquement aux créateurs de contenu.

Vous pouvez également gagner de l’argent grâce aux rouleaux Facebook

Meta a tout prévu pour les rouleaux Facebook. Dans le cadre de leur plan ambitieux, ils investiraient 1 milliard de dollars dans les créateurs de contenu pour les promouvoir et les récompenser. Des bonus et des incitations sur les vues de leurs bobines les aideraient à atteindre plus de publics avec des bobines plus raffinées et amusantes. En 2022, un investissement de 1 milliard de dollars encouragera davantage d’utilisateurs à venir sur les rouleaux Facebook. Les bonus de jeu de rouleaux et d’autres incitations attireraient plus d’utilisateurs et peuvent les aider à éviter de vivre chèque de paie après chèque de paie.

Les créateurs de contenu peuvent utiliser les bobines Facebook pour augmenter la monétisation. Il existe deux formats d’annonces. L’un est une bannière publicitaire qui apparaîtrait au bas des rouleaux Facebook. Vous pouvez placer un autre format d’annonces dans les bobines. Ces étapes décisives sont cruciales pour la croissance soutenue de cette entreprise géante.

Programme de publicités In-Stream

Meta a prévu d’investir plus d’un milliard de dollars dans les créateurs de contenu. Un programme publicitaire est nommé programme de publicités InStream. Les créateurs de contenu qui feraient partie de ce programme auraient accès à la monétisation de l’annonce. Bien qu’à l’heure actuelle, les créateurs de contenu du Mexique, des États-Unis et du Canada n’aient accédé qu’à ce programme de publicités intégrées. Cependant, une fois réussi, ce programme sera disponible dans presque tous les pays.

Emballer

La bobine Facebook est une entreprise qui peut la mettre en concurrence flagrante avec TikTok. Bien qu’il n’y ait actuellement aucune comparaison entre ces deux rivaux, à l’avenir, il peut y avoir plus qu’une concurrence acharnée. Plus de 150 pays ont accès aux bobines Facebook et il y a une augmentation croissante des créateurs de contenu.

Le programme publicitaire in-stream et d’autres incitations importantes pour les créateurs de contenu entraînent de plus en plus d’utilisateurs sur les rouleaux Facebook. Meta a promis d’investir plus d’un milliard de dollars dans les créateurs de contenu. Des fonctionnalités supplémentaires, des effets AR exquis et une plus grande portée sont quelques-unes des fonctionnalités qui peuvent stimuler l’alimentation des bobines Facebook.