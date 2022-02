Elon Musk dit que Tesla travaille à apporter des jeux Steam à ses véhicules

Tourné vers l’avenir : imaginez pouvoir jouer à une partie de votre bibliothèque Steam tout en étant assis à l’intérieur d’un véhicule électrique Tesla via son système d’infodivertissement alimenté par RDNA 2. Selon un récent tweet du PDG Elon Musk, c’est l’objectif à long terme que l’entreprise vise.

Tesla a précédemment déclaré que son système d’infodivertissement repensé dans les Model S et Model X fournit 10 TFLOP de puissance et est « à égalité avec les dernières consoles d’aujourd’hui ». VideoCardz note qu’il utilise un GPU Navi 23 dont la rumeur dit qu’il comporte 28 unités de calcul cadencées jusqu’à 2,8 GHz, et un démontage a confirmé qu’il dispose également d’un processeur Ryzen Embedded quadricœur, probablement un modèle Zen+.

Les jeux du nouveau système d’infodivertissement devraient bien paraître sur son écran 17 pouces, 2200×1300. Les images de presse précédentes suggéraient que The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 seraient disponibles pour les propriétaires. En réponse à la date à laquelle ce dernier titre arriverait sur le nouveau modèle S/X, Musk a tweeté : « Nous travaillons sur le cas général de faire fonctionner les jeux Steam sur une Tesla par rapport à des titres spécifiques. L’ancien est évidemment là où nous devrions être à long terme.

Le patron de SpaceX, qui a récemment eu des ennuis pour avoir comparé le Premier ministre canadien Justin Trudeau à Adolf Hitler, a également apparemment confirmé que Cyberpunk 2077 viendrait à Teslas, ajoutant que le système dispose de plus de stockage pour faire face à des jeux plus volumineux.

Tesla a étendu sa plate-forme de jeu Tesla Arcade et s’est associée à des développeurs dans l’espoir de vendre éventuellement des packs de jeux aux propriétaires de véhicules; pouvoir accéder à Steam peut signifier jouer à (certains) jeux que vous possédez déjà.

Musk a précédemment déclaré que « le divertissement sera crucial lorsque l’automobile se conduira toute seule ».

En décembre, Tesla a confirmé qu’il désactiverait sa fonction Passenger Play, empêchant la lecture de jeux vidéo sur la console centrale lorsqu’un véhicule électrique est en mouvement. L’annonce est intervenue au milieu d’une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) sur cette fonctionnalité.