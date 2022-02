Sony a dévoilé le design du PlayStation VR2, le casque pour jouer en réalité virtuelle

PlayStation VR2 présente un design plus élégant et plus subtil que le modèle précédent, lancé en 2016 pour PlayStation 4. La couleur blanche prédominante et les lignes sinueuses du casque et de la manette sont toutes des inspirations pour PlayStation 5 et DualSense.

Au cours des dernières heures, Sony a étonnamment dévoilé le design de la PlayStation VR2, l’ensemble composé d’une visionneuse et d’une manette pour jouer en réalité virtuelle sur la PlayStation 5. Pour expliquer les détails, c’est Hideaki Nishino, Senior Vice President and Platform Planning & Gestion de Sony. « Notre objectif était de créer une visionneuse qui deviendra non seulement un élément accrocheur de votre décoration de salon, mais qui vous plongera dans l’univers des jeux au point d’oublier presque que vous utilisez un casque ou une manette, », écrit-il sur le blog. officier de l’entreprise. « Pour cette raison, nous avons accordé une attention particulière à l’ergonomie du casque et effectué des tests approfondis pour garantir une sensation de confort pour plusieurs tailles de tête. »

Le PlayStation VR2 présente un design plus épuré et plus subtil que le modèle précédent, lancé en 2016 pour PlayStation 4. La couleur blanche prédominante et les lignes sinueuses du casque et de la manette sont toutes des inspirations de PlayStation 5 et DualSense, pour une synergie parfaite entre les différents. Matériel. Quant à l’ergonomie, elle est garantie par la présence d’un bandeau réglable et un bon équilibre des poids.

« Lorsque j’ai commencé à travailler sur la conception du casque PlayStation VR2, l’un des domaines sur lesquels je voulais me concentrer dès le départ était la création d’une bouche d’aération dans le casque similaire à la console PS5 qui permet la circulation de l’air », déclare Yujin Morisawa, Senior Art Designer chez Sony : « Nos ingénieurs ont eu cette idée pour permettre la ventilation et éviter la formation de buée sur les verres lorsque les joueurs sont plongés dans des jeux VR. J’ai travaillé sur de nombreux concepts de design pour y parvenir et, dans le design final, vous pouvez voir un petit espace entre le haut et l’avant de la visière qui contient la ventilation intégrée. »

La PlayStation 5 reste introuvable, donc Sony produira plus de PS4

Un autre point fort de PlayStation VR2 est la performance : selon ce qui est rapporté dans le blog susmentionné, le spectateur devrait supporter un rendu visuel en 4K HDR, un rendu graphique de pointe et une détection optimisée comme celle interne/externe de la caméra . Enfin, PlayStation VR2 propose une configuration monocâble, afin de ne pas générer de gêne lors de la lecture. Au-delà de tous ces détails, Sony n’a pas précisé quand l’ensemble sera lancé, à quel prix et quels jeux il prendra en charge. Plus d’informations seront disponibles courant 2022.