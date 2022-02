Si vous ne vous connectez pas à votre compte PayPal, vous devrez payer 10 €

Dans le cas des vendeurs, le débit commencera en octobre 2022, tandis que dans le cas des comptes personnels, en octobre 2023. Ces conditions entreront automatiquement en vigueur à partir de mai prochain, sans qu’aucune procédure d’acceptation ne soit nécessaire.

À partir du 6 mai 2022, PayPal mettra en œuvre une série de changements liés aux termes et conditions du contrat en Italie. Parmi ceux-ci, c’est le taux d’inactivité qui retient l’attention. Cela signifie que lorsque vous n’utilisez pas de compte PayPal pendant 12 mois consécutifs, le service facturera les frais d’inactivité sur votre compte courant, égaux à 10 €. Dans le cas des vendeurs, le débit commencera en octobre 2022, tandis que dans le cas des comptes personnels, en octobre 2023. Ces conditions entreront automatiquement en vigueur à partir de mai prochain, sans qu’aucune procédure d’acceptation ne soit nécessaire. Les modifications seront considérées comme contraignantes lorsque vous aurez un compte PayPal. Si ce n’est pas le cas, la seule chose à faire est de fermer votre compte avant la date susmentionnée.

Les autres actualités de PayPal

Outre le taux d’inactivité, autre nouveauté : tout d’abord, PayPal va apporter des modifications au programme de protection des ventes pour pouvoir inclure les dits NFT parmi les articles non achetables, surtout s’ils sont associés à des montants supérieurs à 10 000 dollars. Les sanctions contre les utilisateurs qui enfreignent la réglementation seront également renforcées. Enfin, la société ajoutera une section pour les comptes des entreprises, sous réserve d’un examen par les autorités en cas d’incohérences financières.

En plus des termes et conditions, PayPal prévoit des changements de confidentialité. Également à partir du 6 mai 2022, PayPal collectera et stockera les données de l’utilisateur, il disposera donc d’informations sur : la géolocalisation, l’appareil utilisé, les données de profil public de l’utilisateur et de ses contacts, les services utilisés, y compris les tiers.

A tout cela, PayPal ajoute le droit de pouvoir transférer les données collectées même dans des pays qui ne respectent pas les normes de sécurité prévues par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne. Un moyen de passer outre les politiques de confidentialité européennes, que même Meta n’aime pas. Vous pouvez refuser la collecte de vos données personnelles et l’utilisation de traceurs, mais vous perdrez l’accès à certains, voire à tous, les services PayPal.