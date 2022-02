Les appareils Windows 11 non pris en charge pourraient bientôt obtenir un filigrane sur le bureau

Facepalm : N’ayant pas appris sa leçon avec le fiasco des exigences matérielles de Windows 11, Microsoft teste une fonctionnalité qui affichera un filigrane de bureau dans le système d’exploitation pour rappeler aux utilisateurs les lacunes de leur système.

La configuration matérielle requise pour Windows 11, en particulier en ce qui concerne la présence d’un module de plateforme sécurisée (TPM) 2.0 et la situation désordonnée de l’application PC Health Check, était un œil au beurre noir pour Microsoft. Mais il existe des moyens de contourner les exigences, comme la modification du registre pour contourner certaines vérifications. Cependant, Microsoft avertit depuis longtemps qu’il ne peut pas garantir que les appareils exécutant Windows 11 sur du matériel non pris en charge recevront des mises à jour, et il « recommande » contre les installations forcées.

Dans les dernières versions de test de Windows 11, un filigrane indiquant « Configuration système requise non satisfaite » apparaît au-dessus de l’horloge de la barre des tâches à côté du numéro de version préliminaire.

Ceux qui utilisent une version non enregistrée de Windows seront familiers avec ces types de filigranes, bien que celui particulier « Activer Windows » soit légèrement transparent et moins visible. De plus, l’avertissement matériel n’apparaît pas au-dessus des applications ouvertes et des navigateurs Web comme le filigrane non enregistré, et ne limite aucune fonctionnalité, du moins pas encore.

Microsoft a également placé un rappel sur le matériel non pris en charge sur la page de destination de l’application des paramètres système, juste au cas où vous auriez manqué celui sur votre bureau.

Le filigrane n’est qu’un test. Nous ne savons pas s’il sera définitivement intégré à la version finale de Windows 11, mais étant donné que Microsoft utilise depuis longtemps l’avertissement « Activer Windows », ne soyez pas surpris s’il commence à ennuyer les utilisateurs de Win 11 qui n’ont pas le matériel pris en charge. . Au cas où vous l’auriez oublié, il s’agit au moins d’un processeur Intel 8e génération Coffee Lake ou Zen+ et Zen 2.

h/t : Windows le plus récent

Crédit image Masthead : Windows sur Unsplash