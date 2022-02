La nouvelle équipe de l’échange de crypto FTX aidera les éditeurs à intégrer des jetons dans les jeux

Une patate chaude : étant donné le contrecoup constant contre les entreprises qui tentent de fusionner les mondes de la blockchain/NFT et des jeux vidéo, le domaine pourrait ne plus être aussi attrayant qu’auparavant. Mais FTX semble être en désaccord ; l’échange de crypto lance sa propre unité de jeu pour encourager les éditeurs de jeux à plonger dans les crypto-monnaies, les réseaux de chaînes de blocs et les jetons non fongibles.

Bloomberg rapporte que FTX Gaming sera une plate-forme « crypto-as-a-service » que les sociétés de jeux peuvent utiliser pour lancer des jetons et pour prendre en charge les NFT dans les jeux. Il a commencé à embaucher son équipe entièrement à distance plus tôt ce mois-ci, ciblant les ingénieurs logiciels ayant une expérience Unity.

« Nous lançons FTX Gaming parce que nous considérons les jeux comme un cas d’utilisation passionnant pour la cryptomonnaie », a déclaré un porte-parole de FTX à Bloomberg par e-mail. « Il y a plus de 2 milliards de joueurs dans le monde qui ont joué avec et collecté des objets numériques, et peuvent désormais également les posséder. »

La nouvelle survient après que FTX a annoncé l’année dernière un investissement de 100 millions de dollars avec deux partenaires pour pousser l’intégration de la blockchain Solana dans les jeux vidéo.

Dire que la plupart des joueurs sont contre les NFT dans les jeux est un euphémisme. Il y a eu beaucoup de tollé contre Ubisoft, Square Enix et les développeurs de Stalker 2 à propos de leurs projets de les ajouter aux titres – ce dernier a abandonné ses ambitions NFT face au tollé. Nous avons également vu l’artiste vocal Troy Baker et l’équipe 17 abandonner des projets en raison du contrecoup.

Mais certaines entreprises ne sont pas découragées par la réponse du public. Ubisoft, par exemple, adopte toujours la position « Non, ce sont les enfants qui ont tort » en affirmant que les joueurs « ne comprennent tout simplement pas », et GameStop ouvre un marché NFT.

Brett Harrison, président de FTX US, a donné son avis sur The Verge.

« Je pense que le contrecoup est principalement dû au fait que l’accent mis sur la crypto-monnaie détournera les efforts des studios de jeux de la création du meilleur jeu possible pour les joueurs », a-t-il déclaré. «Nous pensons que la technologie blockchain reprend les fonctionnalités des jeux qui existent déjà, telles que les avatars, les skins et les récompenses dans le jeu, et permet aux joueurs de posséder, d’investir et d’échanger ces objets en dehors du jeu. Mais le plaisir du jeu pour tous les joueurs, y compris ceux qui ne souhaitent pas participer à ce type d’économies, devrait toujours être l’objectif principal, que la technologie blockchain soit impliquée ou non.

Utiliser l’excuse « c’est pour les joueurs » en est une qui a été déployée de nombreuses fois auparavant – elle a également été donnée comme justification pour les loot boxes – mais c’est difficile à croire, surtout quand si peu de gens demandent des NFT dans les jeux et les entreprises derrière eux sont prêts à faire fortune grâce aux transactions.

