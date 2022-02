Le Next Fest 2022 de Valve vient de démarrer avec des centaines de titres indépendants à essayer

En un mot : le Steam Game Fest vient de démarrer aujourd’hui. L’édition printemps 2022 a plus de jeux à prévisualiser et à faire des démonstrations que vous ne pourriez en obtenir de manière réaliste, même si vous frappez dix titres par jour. Comme toujours, c’est une vitrine indépendante, alors ne cherchez pas de noms triple A. Cela dit, il y a beaucoup de titres de qualité à essayer et à prendre du retard. Nous vous donnerons les premiers à vérifier, puis vous serez seul.

Le festival de jeux sporadiquement biannuel de Steam, Next Fest, a débuté lundi, offrant des démos et un accès anticipé à des centaines de titres indépendants à venir. Il y a tellement de choses là-bas que c’est presque écrasant, mais Next Fest se déroule jusqu’à dimanche, donc il y a beaucoup de temps pour essayer tout ce qui éveille votre intérêt. Je n’essaierai pas de faire une liste exhaustive, mais il y a quelques titres intrigants que je veux vraiment essayer.

Blacktail, du studio indépendant The Parasight, est une action-aventure basée sur la légende slave de Baba Jaga, une terrifiante sorcière de la forêt, mais comment est-elle devenue ainsi ? Le jeu propose le tir à l’arc comme mécanisme de jeu principal, pour lequel j’ai un faible. Mon amour de l’arc est ce qui m’a accroché à Crysis, Far Cry et Skyrim, pour n’en nommer que quelques-uns. Le jeu vous permet également de faire des choix pour guider le protagoniste à devenir l’horrible Baba Jaga de la tradition ou un protecteur bienveillant de la forêt.

Space Wreck est un charmant RPG rétro avec l’interface graphique des années 1990 pour le prouver. Le studio, Pahris Entertainment, dit qu’il s’est inspiré du Fallout original avec un « accent extrême sur le jeu de rôle ». À cette fin, les cartes de l’ancienne station spatiale abandonnée sur laquelle vous atterrissez restent cachées jusqu’à ce que vous les exploriez. Selon la bande-annonce (ci-dessus), les rôles incluent « explorateur, enquêteur, soldat, ingénieur, diplomate ou juste un imbécile ». Les développeurs admettent que le jeu est court mais a une valeur de rejouabilité en raison de son récit ramifié et de son mécanisme de jeu de rôle semblable à un dé.

Batora: Lost Haven est un hack-n-slash descendant avec des mécanismes de tir à deux bâtons. Il est coloré et a des graphismes similaires à l’ancien original Beyond Good and Evil. Il y a un récit complexe où vos décisions comptent. Les éléments de puzzle rappellent Tomb Raider mais avec des pouvoirs surnaturels. Sa particularité est son double système de santé. Dans ce jeu, vous utilisez votre esprit et vos prouesses physiques et avez une barre de santé pour chacun. Si l’un ou l’autre s’épuise, vous mourrez.

Tous ces titres ont actuellement des démos prêtes à être téléchargées. Dans le cadre de Game Fest, les développeurs les jouent également en direct. Space Wreck est dans Steam Early Access si vous aimez jouer à des jeux inachevés avant tout le monde.

Le Game Fest de Steam se déroule jusqu’au 28 février, vous laissant tout le temps de parcourir les joyaux cachés, de jouer à des démos, de regarder les autres jouer et d’écouter le studio parler du développement du jeu.