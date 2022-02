L’iPhone pliable pourrait ne pas arriver avant 2025, un MacBook pliable de 20 pouces en préparation

Moulin à rumeurs : un iPhone pliable est censé être en développement chez Apple depuis des années, mais cela ne signifie pas que nous en verrons un de si tôt. Les rumeurs suggéraient que la société visait une fenêtre de lancement en 2023, mais les analystes de la chaîne d’approvisionnement estiment que 2025 est un délai plus réaliste. Apple pourrait également travailler sur un MacBook pliable, mais c’est un rêve encore plus lointain.

Apple aurait joué avec l’idée d’un iPhone pliable depuis un certain temps. Cependant, le géant de Cupertino n’est pas connu pour se précipiter pour commercialiser une nouvelle catégorie de produits avant tout le monde. Pourtant, les observateurs de l’industrie s’attendent à ce que le marché des smartphones pliables atteigne 27,6 millions d’unités en 2025, ce qui représente une croissance saine par rapport aux 7,1 millions d’unités de l’année dernière.

Selon Display Supply Chain Consultants (DS, Apple a peut-être retardé son premier iPhone pliable jusqu’en 2025. Après avoir discuté avec diverses sources tout au long de la chaîne d’approvisionnement, l’analyste de DSCC, Ross Young, estime que l’entreprise n’est pas pressée d’en fabriquer un. Cependant, Apple est actuellement envisager de créer un MacBook tout écran pliable avec une taille d’affichage d’environ 20 pouces et une résolution proche de 4K.

Le nouvel appareil serait un produit à double usage. Une fois plié sous forme d’ordinateur portable, il fonctionnerait comme un ordinateur portable avec un clavier à l’écran de taille normale, à peu près le même concept exploré par Lenovo avec son ThinkPad X1 Fold. Le nouveau Mac pourrait servir de moniteur portable de grande taille lorsqu’il est complètement déplié. Young pense que cet appareil pourrait être dévoilé en 2026 ou 2027.

Au moment d’écrire ces lignes, la seule entreprise avec un succès significatif sur le marché pliable est Samsung. Le géant coréen a connu des débuts difficiles avec le Galaxy Fold original, mais a depuis corrigé bon nombre de ses défauts de conception les plus criants et a même créé un analogue à écran tactile du téléphone à clapet sous la forme du Galaxy Z Flip. Huawei a reproduit ce concept en Chine, tandis que Google et TCL travaillent sur des alternatives plus abordables.

Les consommateurs ont acheté 2,6 millions de téléphones pliables au troisième trimestre 2021, et 93 % de ces appareils provenaient de Samsung. L’entrée d’Apple sur ce marché contribuerait sans aucun doute à populariser ce facteur de forme, et l’analyste renommé Ming-Chi Kuo pense que le géant de Cupertino pourrait expédier entre 15 et 20 millions d’iPhones pliables la première année.