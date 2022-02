Nvidia aurait dépensé 10 milliards de dollars pour une partie de la capacité de fabrication de 5 nm de TSMC

Pourquoi c’est important : La sécurisation d’une capacité de fabrication suffisante sera essentielle au succès des GPU RTX 4000 de Nvidia, qui devraient débarquer dès cet été. La série RTX 3000 était considérée par les joueurs comme des lancements papier, mais la société aurait payé par le nez pour que ce ne soit pas le cas pour ses prochains GPU.

En novembre 2021, le moulin à rumeurs était en effervescence avec des indices selon lesquels Nvidia prévoyait d’utiliser le nœud de processus 5 nm de TSMC pour ses prochains GPU GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace). On s’attend généralement à ce que ceux-ci soient nettement plus rapides et plus gourmands en énergie par rapport à la gamme Ampère actuelle, mais un problème beaucoup plus important pour la société alimentée par Jensen Huang est de garantir une capacité de fabrication suffisante.

Selon un rapport du Hardware Times, Nvidia est prêt à payer très cher pour pouvoir répondre à la demande croissante de cartes graphiques de plus en plus puissantes. Plus précisément, il pourrait offrir jusqu’à 10 milliards de dollars à TSMC pour une part importante de sa capacité de fabrication de 5 nm. Les autres sociétés qui exploitent le nœud de processus N5 de TSMC sont Bitmain, AMD et Apple.

Nvidia utilisait auparavant le nœud de processus 8 nm de Samsung pour créer des GPU Ampere, connus pour être gourmands en énergie. La société a peut-être également fait face à des rendements de production relativement faibles en ce qui concerne ses GPU de la série RTX 3000, donc le passage à un nœud de processus plus petit pourrait aider à cet égard. Cependant, les tranches de 5 nm de TSMC devraient coûter un peu plus cher, ce qui pourrait se traduire par des cartes graphiques plus chères.

Avec les GPU Arc (Alchemist) d’Intel à l’horizon, il est parfaitement logique que Nvidia s’assure que les problèmes de disponibilité n’affecteront pas le lancement de ses prochains GPU de la série RTX 4000. La chaîne d’approvisionnement technologique est sur la voie de la reprise, mais la plupart des leaders de l’industrie pensent que la pénurie actuelle de puces et de composants passifs persistera jusqu’en 2023. En ce qui concerne les cartes graphiques, les partenaires Nvidia et AIB sont plus optimistes, mais nous devrons attend et regarde.