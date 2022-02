L’essai gratuit de Final Fantasy XIV revient le 22 février avant la mise à jour graphique

En bref : l’essai gratuit de Final Fantasy XIV est l’une des meilleures affaires du jeu. Il donne accès gratuitement à l’intégralité de A Real Reborn ainsi qu’à l’extension Heavensward jusqu’au niveau 60, sans restriction de temps de jeu. Mieux encore, il revient cette semaine.

En décembre, Square Enix a interrompu les ventes de Final Fantasy XIV en raison de l’immense popularité de la dernière extension, Endwalker. En termes simples, le quatrième pack d’extension du jeu a été si bien accueilli que les serveurs de Square Enix ont été surchargés et la société a choisi de suspendre les ventes jusqu’à ce qu’elle puisse maîtriser le problème.

On aurait pu penser que déployer plus de serveurs résoudrait le problème, mais ce n’était pas si facile étant donné la pénurie actuelle de semi-conducteurs. Square Enix a accéléré un peu les plans d’expansion du serveur et a ouvert un nouveau centre de données deux semaines plus tôt pour aider à résoudre le problème.

Cela a permis au développeur et éditeur de reprendre les ventes de Final Fantasy XIV le 25 janvier mais l’essai gratuit est resté en marge. Heureusement, cela est en train de changer bientôt.

Le producteur et réalisateur Naoki Yoshida a déclaré lors d’une récente diffusion en direct que l’essai gratuit tant convoité reviendrait le 22 février.

Yoshida a également évoqué le premier ensemble de mises à jour graphiques du jeu pour accompagner le patch 7.0. Il ne sortira pas avant un moment, mais quand il arrivera, il améliorera l’apparence des personnages et des environnements du jeu. Yoshida a déclaré que le correctif aura un impact sur la configuration système requise sur le PC, alors ne soyez pas surpris de voir les fréquences d’images baisser un peu, en particulier sur le matériel plus ancien.