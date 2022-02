Le rover Curiosity a filmé les spectaculaires nuages ​​de glace carbonique de Mars

La caméra de navigation du rover Curiosity a capturé les nuages ​​​​de dioxyde de carbone gelés de la planète rouge.

Un peu moins de dix ans après son atterrissage sur la planète rouge, le rover Curiosity de la NASA a capturé les nuages ​​faibles et fascinants de Mars avec sa caméra de navigation. Les images spectaculaires, partagées par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de l’agence aérospatiale américaine, ont été recueillies le 12 décembre 2021, lors du 3 325e jour solaire martien depuis le début de la mission Mars Science Laboratory (MSL). Rappelons qu’une journée sur Mars (ou Sol) dure plus longtemps que celle sur Terre, étant égale à 24 heures 39 minutes et environ 35 secondes.

Les images des nuages ​​martiens ont été prises depuis le mont Sharp (Aeolis Mons), le sommet qui s’élève au cœur du cratère Gale, où le rover Curiosity est arrivé le 6 août 2012 après une spectaculaire manœuvre d’« atterrissage ». La NASA a imagé le ciel sous deux angles différents et cela a permis de déterminer la vitesse et la hauteur des nuages, des caractéristiques qui fournissent des indices sur leur composition, comme l’explique le Jet Propulsion Laboratory dans un communiqué publié sur son blog.

Capturer les images que vous voyez dans cet article était tout sauf simple. Les caméras du rover n’étaient en effet pas conçues pour étudier le ciel, mais pour observer les rochers et le paysage martien, à la recherche d' »anciens indices d’habitabilité ». Pour cette raison, les ingénieurs de la NASA ont dû utiliser une technique sophistiquée pour les faire apparaître. En termes simples, comme l’explique le JPL, une série d’images est capturée dans le but d’obtenir un arrière-plan clair et statique ; en soustrayant ce fond de toute la séquence, il est possible de faire ressortir tout ce qui traverse le ciel, comme les ombres et les nuages ​​très faibles.

Les deux GIF animés en noir et blanc sont composés de huit images chacun et montrent le passage rapide des corps nuageux, assez similaire à ce que l’on peut admirer ici sur Terre. Mais de quoi sont faits ces nuages ​​? Leur hauteur l’indique, soit environ 80 kilomètres en surface. « Il fait extrêmement froid à cette hauteur, ce qui suggère que ces nuages ​​sont composés de glace de dioxyde de carbone (ou neige carbonique NDR) par rapport aux nuages ​​de glace d’eau, que l’on trouve généralement à des altitudes plus basses », précise le Jet Propulsion Laboratory. Comme l’indique space.com, l’article publié par le JPL ne précise pas la vitesse des nuages, cependant, on sait que la vitesse typique du vent près de la surface de la planète rouge est comprise entre 7 kilomètres par heure et 35 kilomètres par heure .

Ce n’est pas la première fois que Curiosity capture les nuages ​​martiens : l’année dernière, grâce à la couleur Mast Cam (la Nav Cam est en noir et blanc) elle avait en effet capturé les spectaculaires nuages ​​noctulescents visibles au crépuscule et les nuages ​​colorés irisés ou « nacre ». Le rover à propulsion nucléaire continue de nous étonner près de 10 ans après son atterrissage sur Mars, bien que sa mission n’ait duré que deux années terrestres.