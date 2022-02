Nous savons maintenant quelle est la date exacte à laquelle le niveau de la mer a commencé à monter à cause de nous

À l’aide d’un modèle mathématique, une équipe de recherche a déterminé la date exacte à laquelle la mer a commencé à monter en raison de nos émissions.

Le rythme moderne et inquiétant de l’élévation du niveau de la mer a commencé à se manifester à partir de 1863, parallèlement à l’entrée dans la deuxième révolution industrielle. Cette date, déterminée par un modèle mathématique sophistiqué, est une indication significative de l’impact du réchauffement climatique, catalysé par l’émission constante et anormale de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. L’élévation du niveau de la mer est notoirement l’un des facteurs les plus importants dans la « lecture » du changement climatique, reflétant la fonte des glaces provoquée par l’augmentation des températures moyennes. Savoir quand la variabilité du niveau de la mer est devenue anormale en raison des activités humaines peut nous aider à prévoir à quoi nous attendre dans les décennies à venir.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains de l’Université Rutgers, qui a collaboré étroitement avec des collègues de Atmospheric and Environmental Research, Inc et de l’Observatoire de la Terre de Singapour de l’Université de technologie de Nanyang, a déterminé que l’élévation du niveau de la mer a commencé à dépasser la variabilité naturelle en 1863. Les scientifiques, dirigés par le professeur Jennifer S. Walker, chargée de cours au département des sciences de la Terre et des planètes de l’Université du New Jersey, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé statistiquement une base de données de données climatiques des 2 000 dernières années, qui reflétaient le « niveau de la mer ». monter à l’échelle mondiale.

Le modèle mathématique a montré que dans certaines régions des États-Unis et dans l’Atlantique central, l’élévation du niveau de la mer au taux de croissance actuel a été enregistrée entre 1850 et 1900, tandis qu’en Europe et au Canada, le taux d’élévation a été révélé vers le milieu des années 1900. Selon les calculs des chercheurs, pendant 1 700 ans – à partir de l’année 0 – le niveau de la mer a montré une variabilité naturelle avec des fluctuations négatives de 0,3 millimètre et positives de 0,2 millimètre. Par la suite, jusqu’en 1760, il y a eu une baisse d’environ 0,1 millimètre par an, mais le début et surtout l’intensification de la révolution industrielle, qui a entraîné une énorme augmentation des émissions de gaz à effet de serre (comme le dioxyde de carbone et le méthane), la variabilité naturelle a été bouleversée et une montée rapide a commencé. Qu’il suffise de dire qu’entre 1940 et 2000, il y a eu une augmentation de 1,4 millimètre par an dans le monde, alors qu’entre 1995 et 2020 seulement, il y a eu un bond en avant de 60 millimètres, comme en témoigne un graphiste britannique du Met Office Hadley Center (terminé dans le 11 diapositives qui ont convaincu le premier ministre Boris Johnson que le changement climatique est réel et causé par l’homme).

« Nous pouvons être pratiquement certains que le taux global d’élévation du niveau de la mer de 1940 à 2000 a été plus rapide que tous les intervalles de 60 ans précédents au cours des 2000 dernières années », a déclaré le professeur Walker dans un communiqué de presse. « Avoir une compréhension approfondie des changements du niveau de la mer spécifiques au site sur de longues périodes est essentiel à la planification régionale et locale et à la réponse à la future élévation du niveau de la mer », a-t-elle commenté. Selon une étude de Climate Central, nous risquons de voir la mer monter de plus de 2 mètres d’ici 2100, provoquant la submersion de régions côtières et d’îles entières, avec des millions de personnes déplacées. Les détails de la recherche « Moment de l’émergence des taux modernes d’élévation du niveau de la mer d’ici 1863 » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Communications.