Donnez un nouveau souffle à un vieil iPod avec quelques mises à niveau bien pensées

Avis de l’éditeur : Les services de streaming peuvent sembler être le Saint Graal de la diffusion de musique, mais ils ont leurs défauts. Les frais récurrents peuvent s’additionner et les accords de licence fluides signifient que le contenu va et vient sans avertissement. De plus, rien ne garantit que votre fournisseur aura tout ce que vous voulez, surtout si vous aimez les airs plus obscurs. Et que se passe-t-il si un artiste que vous aimez se dispute avec un fournisseur ?

Il y a deux écoles de pensée lors de la modification d’un vieil iPod : le moderniser pour le rendre compatible avec les services de streaming musical comme Spotify ou… le rendre plus proche de l’iPod. Ellie Huxtable a choisi cette dernière voie.

L’ingénieur logiciel a récemment entrepris de mettre à niveau un iPod vidéo de 5e génération pour 2022. Huxtable a sélectionné ce modèle en raison de sa façade en plastique et du fait qu’il était le dernier à disposer d’un DAC de Wolfson. Armé de divers guides d’iFixit et d’un ensemble d’outils pour iPod, la première chose à faire était d’ouvrir la coque et de retirer le disque dur de 80 Go.

Huxtable a remplacé le lecteur de disque rotatif par un iFlash Quad, qui est un adaptateur microSD avec quatre emplacements pour carte microSD pour l’iPod. Il peut être utilisé en mode standard avec une seule carte ou avec un jeu complet de cartes en mode JBOD (juste un tas de disques) pour une plus grande capacité de stockage.

L’adaptateur consomme moins d’énergie qu’un disque dur ou un SSD. Il génère également moins de chaleur que l’un ou l’autre des types d’entraînement susmentionnés et est plus mince, ce qui signifie que vous pouvez entasser dans une batterie plus grande – gagne tout autour.

En parlant de batterie, Huxtable a opté pour une unité 3000 mAh d’eBay. Une lunette avant transparente et un nouveau boîtier arrière ont également été fournis par eBay pour refléter la capacité de stockage mise à jour.

Il a tout boutonné sans problème. Huxtable a rapidement installé Rockbox et un thème appelé « FreshOS » pour un look plus moderne. En prime, l’iPod n’a plus besoin de se connecter à iTunes – il se monte simplement comme un lecteur de stockage externe, de sorte que les fichiers peuvent être copiés facilement.