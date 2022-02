« Pauvre mouette, tu as perdu ton partenaire » : d’où vient l’audio devenu viral sur TikTok

En quelques heures, la chanson de Gianni Celeste a dépassé les 45 000 utilisations et obtenu le tag « populaire » au sein de TikTok. Une popularité soudaine et inexplicable générée par un jeune public composé de filles et de garçons de la génération Z.

TikTok est cet endroit où tout peut devenir viral, même une chanson d’il y a 10 ans. C’est le cas de « Tu comme a mme », pièce de Gianni Celeste qui raconte la fin d’un amour. Le chanteur jouit d’une certaine notoriété dans le milieu néomélodique, notamment dans sa ville, Catane, mais ces derniers jours sa voix a conquis TikTok. Il est maintenant facile de tomber sur des clips qui ont comme audio « Pauvre mouette, tu as perdu ton partenaire », une des phrases clés de « Tu comme a mme ». En quelques heures la chanson a dépassé les 45 000 utilisations et obtenu le tag « populaire » sur le réseau social chinois.

Une popularité soudaine, inexplicable, générée par un public jeune composé de filles et de garçons de la Génération Z, donc nés entre 1997 et 2012. Il n’est pas possible de retracer un compte ou un contenu précis ayant provoqué un tel impact sur TikTok. Simplement, la phrase audio « Pauvre mouette, tu as perdu ton partenaire » est de plus en plus utilisée, même de manière ironique, pour souligner un sentiment d’abandon. Comme mentionné précédemment, la chanson est centrée sur la fin d’une histoire d’amour importante, dans laquelle le chanteur se compare à une mouette solitaire qui erre sur la plage, abandonnée par son partenaire.

« Tu comme a mme » de Gianni Celeste n’est pas le seul phénomène viral de TikTok. Périodiquement, la plateforme est secouée par un contenu particulier. Il y a quelques semaines, un sort similaire est arrivé aux Five Nights at Freddy’s (FNAF), série d’horreur de jeux vidéo créée en 2014 par Scott Cawthon, connu oui, mais principalement par ceux qui aiment les jeux vidéo. Pourtant, du coup, la phrase « Freddy, tu es censé être en confinement » est devenue un véritable slogan au sein de la plateforme sociale. Dans ce cas, nous parlons d’un phénomène plus vaste que la chanson de Gianni Celeste, car elle est de nature internationale : tout est parti des États-Unis, puis s’est répandu dans le reste du monde.

