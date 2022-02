Alors que le nombre d’utilisateurs de Firefox diminue, Mozilla cherche de nouvelles sources de revenus

Vue d’ensemble : Firefox est un navigateur Web fantastique. Il est rapide, efficace et axé sur la confidentialité avec la prise en charge d’une large gamme de plugins tiers et propriétaires qui améliorent diverses fonctionnalités ou en ajoutent de nouvelles. Cependant, alors que le navigateur Chrome de Google continue de dominer le monde des navigateurs et de grignoter la part de marché déjà limitée de Firefox, la Fondation Mozilla s’est retrouvée à la croisée des chemins.

Selon un nouveau rapport de Wired, Firefox ne dessert que 4 % des utilisateurs de navigateurs Internet, bien loin des 20 % dont il se vantait il y a plus de dix ans. Bien que Firefox soit toujours rapide et constitue une excellente option pour quiconque souhaite minimiser son empreinte numérique, il est évident qu’il ne peut tout simplement pas surpasser Chrome (et les navigateurs basés sur Chromium) en termes de nombre d’utilisateurs.

À mesure que la part de marché de Firefox diminue, ses revenus et ses effectifs diminuent également. Et la possibilité d’une reprise semble de moins en moins probable : les anciens employés de Mozilla qui ont parlé à Wired estiment que l’organisation a déjà perdu la guerre des navigateurs et a peu ou pas de chance de regagner son ancienne part de marché.

Que ce soit vraiment le cas ou non, c’est difficile à dire. J’aime utiliser Firefox et je le trouve supérieur à Edge, Chrome et Opera pour mes besoins. Mais clairement, la plupart des internautes se sentent différemment, ou n’ont peut-être tout simplement pas envisagé de changer ces derniers temps. Dans tous les cas, il est difficile de leur en vouloir.

Chrome est (généralement) stable et reçoit des mises à jour de fonctionnalités fréquentes qui améliorent (ou tentent d’améliorer) l’expérience de l’utilisateur final. Imaginez que vous êtes un utilisateur Internet occasionnel : tout ce dont vous avez besoin est un navigateur convivial qui peut accéder à vos sites Web préférés sans immobiliser votre PC, Chrome est une option valable. La plupart de vos amis l’utilisent également et peuvent vous aider à dépanner ou à localiser des fonctionnalités spécifiques.

Comment Firefox peut-il surmonter ce genre de domination et de bouche à oreille ? Ce n’est pas impossible, mais il est clair que Mozilla met moins l’accent sur la tentative de renverser l’empire Chrome ces derniers temps. En effet, les dures réalités de sa situation ont forcé Mozilla à envisager de nouvelles sources de revenus pour rester à flot et continuer à poursuivre sa mission.

L’une de ses principales sources de revenus pour le moment est l’accord de marketing en cours que Mozilla honore avec Google. Bien que les entreprises soient opposées à bien des égards, elles sont parvenues à une sorte de compromis qui compense les anciennes redevances importantes pour avoir fait de Google le moteur de recherche par défaut de Firefox. Selon Wired, cet accord vaut environ 400 millions de dollars par an et représente la grande majorité des revenus totaux de Mozilla.

De toute évidence, c’est une position précaire pour la Fondation. S’appuyer sur la grâce de votre concurrent pour survivre n’est pas un modèle commercial durable, d’autant plus que votre propre nombre d’utilisateurs continue de chuter (ce qui rend votre produit moins intéressant pour commencer. ). En tant que tel, Mozilla a essayé de créer de nouveaux produits et services payants pour réduire sa dépendance à Google.

Le VPN Mozilla est le premier vrai crack de la Fondation à un service générateur de revenus, à 10 $ par mois. Le VPN offre un cryptage des données au niveau de l’appareil, une garantie de remboursement de 30 jours et une politique stricte « pas de journaux », qui s’alignent bien avec la mission de Mozilla. Mais sera-ce suffisant pour permettre à la Fondation de rompre les liens avec Google ? Probablement pas encore ou bientôt, mais cela aide certainement : Wired affirme que les nouveaux produits pourraient représenter 14 % des revenus de Mozilla en 2021.

Je n’ai pas utilisé le VPN et je n’ai pas l’intention de le faire de sitôt, mais pour le bien de tous les internautes, nous espérons que Mozilla parviendra à se stabiliser et à prospérer ; que ce soit grâce à des services comme son VPN ou même une augmentation miraculeuse de la part de marché. La concurrence est essentielle à un marché sain, et personne n’en profite – encore moins les consommateurs – si l’un des plus grands défenseurs de la confidentialité numérique tombe en poussière.

Crédit d’en-tête : Michael Vi