Intel annonce que les GPU pour ordinateurs portables Arc arrivent, les GPU pour ordinateurs de bureau suivront au deuxième trimestre 2022

Pourquoi c’est important : Intel se prépare à lancer la première vague de GPU Arc, qui atterrira sur les prochains ordinateurs portables aux côtés des processeurs de la série H Alder Lake de 12e génération. La société a de grandes ambitions pour l’avenir de son activité graphique, mais cela n’aura probablement pas d’impact significatif sur le prix et la disponibilité globaux du GPU cette année.

Les cartes graphiques Arc (Alchemist) d’Intel sont en préparation depuis un certain temps maintenant, et de nombreux joueurs sont sans aucun doute curieux de savoir si Team Blue peut proposer des offres décentes qui rivalisent avec celles d’AMD et de Nvidia. Il semble que l’attente soit bientôt terminée, ce qui est une agréable surprise étant donné qu’Intel a récemment modifié son site Web pour afficher une date de sortie plus vague.

Lors de la réunion des investisseurs de cette année, Intel a déclaré que ses GPU Arc seraient déployés par étapes dans les mois à venir. La première vague concernera les ordinateurs portables, qui arriveront fin mars. Les cartes de bureau devraient chuter au cours du deuxième trimestre, tandis que les variantes de station de travail pourraient ne pas voir le jour avant le second semestre de cette année.

Intel a également commencé à travailler sur Battlemage et Celestial, mais ceux-ci ne seront pas prêts avant 2023 et 2024, respectivement. Quant à Alchemist, l’entreprise a pour objectif ambitieux d’expédier pas moins de 4 millions de GPU cette année.

Nous devrons attendre et voir si ce volume est réalisable alors que la chaîne d’approvisionnement se remet encore des coups qu’elle a subis au cours des deux dernières années. Pour référence, le chiffre de 4 millions inclut tous les types de GPU et pâlit par rapport aux 12,7 millions de cartes graphiques livrées par AMD et Nvidia au seul troisième trimestre 2021. Un rapport de Joe Peddie Research sur les expéditions du quatrième trimestre est en attente, mais jusqu’à présent, nous savons qu’au moins 37 millions de cartes graphiques ont été vendues par les partenaires AIB l’année dernière.

Nous ne savons toujours rien de concret sur les performances des GPU Arc de bureau d’Intel (ou combien ils coûteront). Jusqu’à présent, les fuites et les rumeurs pointent vers divers SKU allant des performances de type GTX 1650 SUPER à quelque chose qui pourrait rivaliser avec le RTX 3070 Ti et le RX 6800 d’AMD. Battlemage et Celestial cibleraient le «segment ultra-enthousiaste», ce qui signifierait ceux les futurs GPU devraient pouvoir rivaliser avec le RX 6900 XT d’AMD et le RTX 3090 Ti de Nvidia.

Au-delà de la feuille de route technologique pour les GPU Arc, Raja Koduri d’Intel a mentionné quelque chose appelé Project Endgame. Les détails sont rares pour le moment, mais ce nouveau service permettra aux joueurs d’accéder aux solutions graphiques Intel Arc via un « service pour une expérience informatique toujours accessible et à faible latence ». Cela ressemble beaucoup à GeForce Now de Nvidia, et Koduri dit que nous n’aurons qu’à attendre plus tard cette année pour une révélation complète.

Les ambitions d’Intel en matière de GPU ne s’arrêtent pas là, car la société lorgne également sur l’énorme potentiel du marché du streaming vidéo. À cette fin, Team Blue a construit un GPU appelé Arctic Sound-M, qui sera le premier à proposer l’encodage matériel AV1 lorsqu’il commencera à être livré plus tard cette année. En plus de cela, il pourra alimenter jusqu’à huit transcodages de flux 4K simultanés ou plus de 30 flux 1080p.

Dans l’ensemble, Intel affirme que son groupe Accelerated Computing Systems and Graphics est sur la bonne voie pour générer plus d’un milliard de dollars de revenus cette année. D’ici 2026, ce chiffre pourrait atteindre plus de 10 milliards de dollars pour les GPU grand public, les solutions de calcul pour le centre de données et les solutions personnalisées telles que les accélérateurs de blockchain qui surpassent largement les GPU en termes de performances et d’efficacité de minage.