L’accord Spotify avec Joe Rogan vaut en fait plus de 200 millions de dollars, selon un rapport

En bref: Lorsque Spotify a signé un accord de licence avec Joe Rogan à la mi-2020 pour apporter son podcast populaire au service de streaming, des rumeurs à l’époque suggéraient que l’accord était évalué à plus de 100 millions de dollars. Apparemment c’était vers le nord de ce chiffre.

Le New York Times affirme maintenant que la valeur réelle de l’accord de trois ans et demi était d’au moins 200 millions de dollars, avec la possibilité de plus (vraisemblablement en fonction de l’atteinte d’objectifs de performance).

Comme prévu, l’intégration de The Joe Rogan Experience a contribué à positionner Spotify comme l’un des principaux acteurs du monde du podcasting. L’accord comportait également un certain risque, car Rogan est considéré par certains comme une figure controversée.

Le mois dernier, le musicien Neil Young a demandé à Spotify de retirer sa musique à cause des commentaires faits sur le podcast de Rogan concernant les informations sur les vaccins.

Le géant du streaming a obligé, et dans les semaines qui ont suivi, de plus en plus de musiciens ont quitté le service. Spotify a ajouté des notifications d’avis de contenu à certains épisodes du podcast de Rogan, et le PDG Daniel Ek, a déclaré que la société investirait 100 millions de dollars pour « l’octroi de licences, le développement et la commercialisation » de l’audio et de la musique « de groupes historiquement marginalisés ».

Spotify a cherché à diversifier ses offres avec l’introduction de la vidéo sur sa plate-forme il y a des années, mais l’effort a largement échoué et n’a pas généré le flux de revenus supplémentaires que Spotify recherchait pour compléter son activité musicale. La société ne voulait pas repartir avec le podcasting, alors ils se sont tournés vers les clôtures avec Rogan et lui ont offert une énorme somme d’argent à signer sur la ligne pointillée.

Crédit d’image Alexander Chatov